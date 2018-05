Bénin : le député Atao Hinnouho tenu prisonnier au CNHU ?

Suite aux malaises ressentis après une agression des agents de police au Tribunal, le député Atao Hinnouho est hospitalisé au Centre national hospitalier et universitaire (CNHU) de Cotonou depuis la nuit du 27 avril 2018.

Une hospitalisation pas comme les autres : forte présence policière dans le centre hospitalier depuis l’admission du député, contrôle strict des accès à la salle d’hospitalisation, conditions d’hospitalisation dégradantes, etc. Autant d’éléments qui laissent croire que le député Atao Hinnouho serait tenu pour prisonnier au CNHU.

Dans un entretien exclusif accordé à la radio « Soleil Fm », le député Atao Hinnouho a déclaré ceci : « (…) à l’heure où je vous parle…, les policiers ont envahie la cour de l’hôpital et ma porte (de ma salle d’hospitalisation – ndlr) et ils ne laissent personne entrer. Ils rentrent dans ma chambre d’hôpital et si quelqu’un vient me voir, ils viennent pour écouter notre conversation. Parfois, ils interdisent que les gens me rendent visite… Ils sont en train de m’agresser de façon incroyable ».

Toujours dans cet entretien, le député a déploré les conditions de son hospitalisation. « On m’a mis dans une chambre d’hôpital où il n’y a pas de toilette pour aller au WC, il n’y a pas de douche pour se laver. Depuis le vendredi, je n’ai pas été à la selle, je n’ai pas mangé toute la journée du samedi. Je demande à avoir une chambre pour aller à la selle mais je ne l’ai pas eu », a-t-il fait savoir. « Toutes ses tentatives pour avoir une chambre d’hospitalisation plus confortable sont restées vaines », a indiqué un proche du député.

Selon les dernières informations diffusées par la radio « Soleil Fm », le député a été transféré dans une autre salle d’hospitalisation, plus aérée mais toujours sans toilette, sans douche et toujours quadrillé par les éléments de la Brigade anti-criminel. Approchés par les journalistes de la radio, les responsables du CNHU ont expliqué que le personnel soignant est à pied d’oeuvre cherchant d’autre salle plus confortable pour installer le député mais il n’y en a pas. « Les agents sont même en train de réfléchir à comment faire pour transférer un climatiseur dans la salle où se trouve le député pour lui permettre plus de confort », ont-il fait savoir.

Selon d’autres informations recueillies sur place dans la matinée du 30 avril 2018, une ordonnance serait déposée pour achat, pour soigner le député, mais pour des raisons qu’on ignore pour le moment, l’ordonnance n’a pas été acheté et le médecin soignant se rendant dans la salle d’hospitalisation du député serait renvoyé.

Recherché par la police judiciaire béninoise, début décembre 2017, pour une affaire de trafic de médicaments, le député Atao Hinnouho avait pris la clé des champs. Le 27 avril 2018, il se présente au juge d’instruction du Tribunal de première instance et de première classe de Cotonou qui l’a inculpé pour plusieurs chefs d’accusions. Mais dans la même journée, il a été acquitté par le juge des libertés et de la détention.