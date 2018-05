Bénin : le député Aké Natondé revient sur les avantages de la loi sur la location de maison

Il y a quelques semaines, les députés ont adopté la loi 2017-02 portant bail à usage domestique en République du Bénin.

Proposée par l’honorable Aké Natondé, cette loi a suscité beaucoup de commentaires tant dans le rang des locataires que des propriétaires de maisons de location. Dans une interview accordé à un média de la place, le député est revenu sur les avantages que cette loi procure aux deux camps.

Selon Aké Natondé, cette loi ne vient pas favoriser le locataire au détriment du propriétaire, encore moins le propriétaire au détriment du locataire. Chacun en ce qui le concerne se retrouve protéger par ladite loi. « Une loi n’est pas faite pour brimer une catégorie de personnes même pas la minorité. On n’a pas fait une loi pour saboter les droits des bailleurs. La loi sur l’habitation vient pour renforcer le corpus législatif dans notre pays. », a-t-il clarifié.

A l’en croire, la présente loi prend en compte les droits et devoirs des bailleurs, des locataires et aussi des agences immobilier. Avec cette loi, les bailleurs ne peuvent plus abuser des locataires. Dans le même temps, les locataires ont l’obligation de s’acquitter régulièrement des frais de location, pour ne ne pas avoir des impayés. Des dispositions de la loi rend plus facile l’expulsion du locataire, si ce dernier fait l’option de ne pas payer ses frais de loyer. « Si quelqu’un pense que parce qu’il a payé une caution de trois mois et il aura des impayés, il se retrouvera facilement à la rue. Or, par le passé, pour mettre un locataire à la rue, ce n’est pas du tout facile », prévient-il.

Ainsi, la nouvelle loi diminue la charge financière aux locataires, mais aussi renforce les moyens juridiques qui permettent aux bailleurs d’entrer facilement en possession de leurs droits. Par ailleurs, pour son application, le député rassure qu’elle ne connaîtra pas le sort des autres lois. Il ne s’agit donc pas d’une loi qui, après promulgation sera rangée dans le tiroir. Le député compte sur l’implication rigoureuse de la justice et des forces de l’ordre pour l’application stricte de cette loi qui, finalement va mettre de l’ordre dans le bail à usage domestique au Bénin.