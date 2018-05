Bénin : le Cos-Lépi dans une véritable course contre la montre

L’installation des membres du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) est effective depuis ce mardi 08 mai 2018. L’organe dispose de six mois pour actualiser le fichier électoral devant servir à organiser les élections législatives de mars 2019. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle lors de la cérémonie de prestation de serment des membres.

Après près de dix mois de retard, les premiers travaux devant aboutir à la mise à jour du fichier électoral seront lancés dans les tout prochains jours. Installés après moult tergiversions, les membres du Cos-Lépi doivent mesurer l’immensité de la tâche à eux confiée.

Les obligations des membres du Cos-Lépi

Ces élus ayant prêté serment ce 08 mai auront à définir les orientations stratégiques de l’Agence nationale de traitement (ANT) et de la superviser, analyser et régler les difficultés d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au fichier électoral national. Ils auront également à décider de toutes les questions permettant d’assurer la gestion et le fonctionnement effectif de l’Agence nationale de traitement et des commissions communales d’actualisation en charge des opérations continues d’apurement, de correction et de mise à jour du fichier électoral.

Une véritable course contre la montre

Tout ceci doit se faire dans l’intervalle de six mois, selon la Cour constitutionnelle. Le Cos-Lépi ne pourra pas se soustraire de cet impératif. Il doit parer au plus pressé pour rester dans le temps imparti et mettre à la disposition de l’Etat un fichier électoral fiable et exempt de toute contestation. Pour accomplir sans faille cette mission régalienne, le gouvernement ne doit pas lésiner sur les moyens. Il doit mettre à la disposition de l’institution les moyens nécessaires pour la contraindre à rester dans le temps.

Dans un communiqué rendu public dans la soirée de ce mardi 08 mai 2018, l’ancien président de la République, Nicéphore Soglo, a souhaité que l’exécutif accompagne cette volonté politique en octroyant les moyens adéquats à l’accomplissement de cette tâche patriotique.