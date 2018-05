Bénin: le Collectif des syndicats de la santé suspend sa motion de grève

Le collectif des syndicats du secteur de la santé a levé sa motion de grève de 96h qui paralysait les hôpitaux publics depuis le 06 mars dernier. Cette décision a été prise à l’unanimité des militants à l’issue d’une Assemblée générale tenue à la Bourse du travail, ce mercredi 09 mai 2018.

Dans cette motion, le collectif dénonce le non-respect des engagements pris par le Gouvernement et co-signés dans le relevé des conclusions du 11 novembre 2017 ainsi que la violation des droits des travailleurs en général et ceux du secteur de la santé en particulier au mépris des textes de la République. A travers cette motion de suspension, le collectif appelle tous les militants à reprendre le chemin du service et désormais sans interruption à compter du lundi 14 mai 2018. Il appelle aussi les travailleurs à se tenir préts et mobilisés pour reprendre la lutte si le gouvernement ne respecte pas les échéances fixées pour la mise en œuvre des engagements pris dans le protocole d’accord et ne se prononce pas sur la rétrocession des défalcations opérées sur les salaires.

Il faut souligner que 29 syndicats au total sont signataires de cette motion de suspension de la grève dans le secteur sanitaire. Les usagers des centres et hôpitaux publics peuvent enfin pousser un ouf de soulagement.