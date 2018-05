Bénin: lancement du réseau des «chefs d’entreprise et cadres baptistes»

C’est au terme d’une Assemblée Générale organisée, samedi 12 mai 2018, à l’Hotel la Corniche de Godomey, que le réseau dénommé « Chefs d’entreprise et Cadres Baptistes du Bénin (CECAB) » a vu le jour pour relever les défis liés au développement socio-économique des membres de l’Eglise Baptiste du Bénin (EBB).

Issu d’un vieux rêve des leaders de cette communauté chrétienne, ce creuset se veut un cadre apolitique de réflexion mais surtout d’actions pour le développement holistique de ses membres. Selon les organisateurs, cette idée est née depuis 2006. Mais il a fallu plus d’une décennie de gestation pour que l’enfant « CECAB » paraisse sous le regard joyeux et applaudissements à grands cris du cercle de la famille baptiste.

Cette Assemblée Générale qui a eu le mérite de lancer ce réseau a également permis d’adopter les textes qui régissent ce forum. Selon ces textes, le réseau des « Chefs d’entreprise et Cadres Baptistes du Bénin (CECAB) » a pour objectif d’offrir aux membres un cadre d’accompagnement spirituel, technique et psycho-social, un lieu pour attirer les porteurs de projets à la recherche de partenaire, un cercle d’encadrement, de promotion et de lobbying. C’est également un vivier pour permettre aux opérateurs économiques et cadres de profiter de la richesse qu’ils constituent ensemble, ceci dans une synergie d’action.

Pour l’atteinte des objectifs de ce réseau, un Bureau Exécutif de quatre (04) membres a été élu pour un mandat de trois (03) ans renouvelables. Un cinquième membre (Aumônier-conseiller) sera, par la suite, désigné par le Conseil Exécutif National de l’Eglise Baptiste du Bénin (CEN/EBB).

« Je voudrais remercier l’Eglise Baptiste pour cette vision qui est noble. Et à mon entendement, tout ce qui est noble est béni de Dieu. S’il y a eu des ratés au départ, c’est peut-être que l’heure n’a pas encore sonné, et aujourd’hui, je pense qu’elle a véritablement sonné pour que nous puissions nous soutenir et vivre vraiment une fraternité agissante », a déclaré le président du Réseau des Chefs d’entreprise et Cadres Baptistes du Bénin, Jude Fagbemy.