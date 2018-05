Bénin : la typologie des cadres selon Simon-Narcisse Tomety

Très attaché aux valeurs morales et éthiques dans l’administration, le professeur Simon-Narcisse Tomety ne rate pas l’occasion de rappeler le comportement qui est celui du cadre pour le développement de son pays. Cette fois-ci, il s’est proposé de faire une typologie des cadres béninois.

Typologie des cadres béninois

1/ les cadres patriotes qui ont de la constance dans leur conviction citoyenne et font de leurs compétences morale et technique un moyen de résistance contre ceux qui ont le génie du sabotage de l’intérêt général et du bien commun. Ceux-là ne vivent que de leurs salaires ou revenus légaux. Ils font de leur volonté de servir la république, une motivation d’existence utile.

2/ les cadres kleptocrates hypocrites qui cautionnent la prédation des deniers public en développant une ingénierie de cupidité pour siphonner les deniers, favoriser le clientélisme dans les nominations et l’attribution des marchés publics. Ces types cadres sont au service des hommes et femmes d’affaires. Parmi cette catégorie de cadres indignes qu’on compte les fonctionnaires milliardaires ou possédant des patrimoines équivalant à un ou deux siècles de leur salaire le plus élevé. De nombreux cadres sui ont occupé des fonctions politiques, géré des sociétés et projets d’État dans cette catégorie.

3/ les cadres démagogues et arrivistes. Ils sont prêts à tout justifier et à vouloir blanchir le faux pourvu qu’une rente de corruption récompense leur immoralité et leur fidélité à l’imposture . Ce sont des opportunistes d’une ruse insoupconnable mais qui finissent par être détectés car ils ont la réputation d’utiliser leur verve pour tromper par la séduction et par la vacuité de scrupule.

4/ les cadres escrocs caractérisés par l’hypertrophie de l’irrationnel, parlant sans arrêt de Dieu mais n’ont rien de divin dans leurs pensées, méthodes, actes et modes de vie. Cette catégorie est d’une méchanceté inouïe, piétine les textes et à l’intelligence d’ôter la vie à une personne gênante sans aucun état d’âme. Quand vous repérez une telle personne, ne faites pas foi aux résultats de son action mais vérifier toujours ses méthodes souvent de nature astucieuse, à humilier, à détruire la réputation des autres pour être le seul en situation de concentration de pouvoir et de patrimoine. Ils sont des cadres hyperactifs dans le mensonge, la fourberie, la haine et la vengeance. Leur foi est pauvre en pardon alors qu’ils aiment se faire pardonner quand ils sont surpris dans leurs actes immoraux. Ils sont très brutaux. C’est dans cette catégorie qu’on trouve les dictateurs les plus sadiques.

5/ les cadres sans couille. Ils sont comme des marionnettes qui s’ajustent à tout pouvoir d’influence. Ce sont des benis-oui-oui qui ont peur de tout y compris de leur propre ombre. Ce sont des personnes qui manquent d’assurance pour s’affirmer sur le plan moral, éthique et déontologique.

Le cadre béninois doit se ressaisir. Il se laisse trop facilement instrumentaliser et souvent par des chefs peu qualifiés.

Le cadre courageux et attaché au respect des textes est un rempart pour la république. Il n’est pas le pion d’intérêt particulier.

Beaucoup de cadres, du fait de leur gourmandise sans limite, livre nos institutions et nos symboles à la vaine pâture.

Prudence aux zélés!

Tout finit par rattraper le délinquant à col blanc.

Simon-Narcisse Tomety