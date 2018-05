Bénin : la mère du député Atao raconte la scène du transfert de son fils à la prison civile

Le député Mohamed Taofick Hinnou séjourne depuis ce dimanche 13 mai 2018 à la prison civile de Cotonou. Il a été donc transféré du CNHU pour la maison d’arrêt suite au mandat de dépôt émis contre lui. Quelques minutes après l’opération de transfert, les proches de l’honorable ont dénoncé les conditions dans lesquelles l’intéressé a été emmené. Des conditions dignes d’un enlèvement selon ces derniers.

La mère du député Atao Hinnouho est revenue sur les circonstances du transfert de son fils à la prison civile. Selon les déclarations de cette dernière sur radio Soleil Fm, le député et aucun de ceux qui étaient dans la salle ne pouvaient pas savoir qu’il s’agit d’un transfert à la prison, car ceux qui sont venus le chercher ont fait croire qu’ils voulaient l’envoyer dans un autre hôpital.

« Ils ont commencé à le brutaliser pour l’emmener de force. L’honorable a résisté en prenant appuie sur le lit. Il a fait savoir, qu’il ne voudrait pas aller dans un autre hôpital, mais ils lui ont rétorqué qu’il doit nécessairement aller dans un autre hôpital. On en était là quand des policiers sont entrés, ils l’ont pris par les bras et sont sortis de la salle. On les a suivi dehors et c’est là que nous avions constaté qu’il a été embarqué dans un véhicule privé qui a pris la direction de la prison civile », a-t-elle raconté.