Bénin : la constitution du 11 décembre 1990 serait déjà révisée selon Sylvain Akindes

Comme à son habitude, il a usé de sa page facebook pour livrer son opinion. Suivant le post publié sur ladite page ce vendredi 11 mai 2018, le fonctionnement de certaines institution de la République et l’obstination du gouvernement à ne pas respecter la loi fondamentale démontrent clairement que la constitution de 1990 ne s’impose plus.

La révision de la constitution n’est-elle pas déjà faite? Apparemment oui. Les décisions de la cour constitutionnelle ne s’imposent plus. Le parlement accompagne l’exécutif et ne le contrôle plus. La justice n’est plus indépendante. La loi n’est plus respectée. La HAAC est vue comme une hache. Le conseil économique et social dort d’un sommeil profond. Une majorité présidentielle qui exécute, accusée de sensible à l’espèce sonnante au point de ne plus rien influencer.

C’est l’éclosion d’une démocratie monarchique et censitaire.

Il ne reste qu’à l’entériner. C’est la rançon du régime présidentiel béninois.

Sylvain Akindes