Bénin: Kassa Mampo à l’école de Paul Essè Iko

La Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin (Cstb) n’a pas sacrifié à la traditionnelle cérémonie de présentation au gouvernement des doléances des travailleurs. En lieu et place de cette cérémonie, c’est un géant meeting quelle a organisé à la Bourse du travail pour célébrer la fête du travail avec ses militants.

Le nouveau Secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin (Cstb), Kassa Mampo est à l’école de son prédécesseur. On se rappelle que l’année dernière, l’ancien Sg Paul Essè Iko avait boycotté cette cérémonie en la qualifiant de «folklore» car, selon lui, les doléances souvent présentées au gouvernement à cette occasion ne sont jamais satisfaites. A l’époque, il avait initié une grande marche dans les rues de Cotonou assortie d’un géant meeting à la Place de l’étoile rouge où les doléances ont été présentées aux militants.

Cette année, c’est à la Bourse du travail que militants et leaders de la Cstb se sont retrouvés pour célébrer la fête du travail autour du thème: «Travailleurs de tous secteurs, vous avez affirmé à travers vos luttes la souveraineté de la base sur les responsables au sommet». Occasion pour le premier responsable de cette organisation syndicale de dénoncer les dérives du pouvoir en place notamment les violations des libertés fondamentales, le non respect de la Constitution, l’acharnement contre les opposants sans manquer de féliciter les travailleurs pour leur courage et leur détermination à poursuivre la lutte jusquà la satisfaction de leurs revendications.

Adjidjatou Mathys déplore la persistante de la fronde sociale.

Les six autres centrales et confédérations syndicales ont marqué de leur présence à cette cérémonie de présentation de doléances. Il sagit de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (Cgtb) de Moudassirou Bachabi, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) de Anselme Amoussou, l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (Unstb) de Emmanuel Zounon, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin) de Noël Chadaré, la Cspib de Christophe Dovonon et la Csub de Christophe Houessinon. Au cours de cette cérémonie, les représentants des travailleurs ont fait part de leurs revendications qui ont trait à la charte nationale du dialogue sociale; au relèvement du SMIG; à la rétrocession des salaires defalqués pour faits de grève. Ils exigent aussi l’harmonisation des primes de l’administration publique; l’organisation des élections professionnelles dont la dernière remonte en 2006; l’adoption d’une politique nationale des salaires en République du Bénin ; ainsi que la mise en oeuvre du volet assurance maladie de ARCH avant fin mai 2018.

Très émue de la forte présence des partenaires sociaux, la Ministre Adidjatou Mathys a réaffirmé la volonté du gouvernement à poursuivre les efforts pour la satisfaction des revendications sur la base des ressources disponibles. Pour elle, le dialogue social demeure non seulement un vecteur irremplaçable du progrès social et économique d’une nation mais aussi l’un des facteurs déterminant de la rentabilité et de la performance. Elle n’a pas manqué de déplorer la fronde sociale qui persiste dans les secteurs de l’enseignement, de la justice et de la santé en dépit des efforts consentis par le gouvernement tout en renouvelant son engagement et celui du Gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires afin de mettre fin définitivement à cette crise qui n’arrange personne.