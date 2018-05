Bénin – JIFa 2018 : l’appel à la solidarité de Bintou Adam Chabi aux familles (déclaration)

«Familles et sociétés inclusives». C’est le thème retenu pour la célébration de la 25ème édition de la Journée Internationale de la Famille (JIFa). Instituée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies, cette journée s’offre comme une occasion pour les Nations de réfléchir sur la situation des familles.

En prélude à la célébration de cette édition, la Ministre des affaires sociales, Mme Bintou Chabi Adam Taro a délivré un message à la Nation, ce lundi 14 mai 2018. Dans ce message, l’autorité invite les familles béninoises à la solidarité pour un Bénin fort et prospère.

Voici ci-dessous l’intégralité de son message.

Message de la Ministre Bintou Chabi Adam Taro

– Béninoises, Béninois

– Chers compatriotes,

Instaurée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies, suite à sa résolution 47/237 du 20 septembre 1993, la Journée Internationale de la Famille (JIFa) est célébrée le 15 mai de chaque année dans le monde pour offrir un cadre formel de réflexion sur la situation des familles. Cette célébration, qui incite les gouvernements à renforcer leurs efforts en matière de promotion du bien-être des familles, reflète non seulement l’importance que la communauté internationale attache à la famille, mais aussi l’intérêt qu’elle porte à sa situation dans le monde. La Journée Internationale de la Famille (JIFa) est donc une occasion pour mieux faire connaître les problèmes des familles et stimuler des initiatives appropriées en vue de leur épanouissement.

Au plan international, l’édition 2018 de la commémoration de cette journée porte sur le thème : « Familles et sociétés inclusives ». A travers ce thème, les Nations-Unies invitent les Etats à explorer le rôle des familles et des politiques familiales dans l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable n°16 qui met l’accent sur la promotion de sociétés pacifiques et inclusives.

Dans cette dynamique, le Bénin a décidé de consentir particulièrement des efforts dans le renforcement du système de protection familiale de remplacement pour les enfants en situation difficile à travers la pérennisation des acquis et la prise de dispositions pour le passage à l’échelle de l’approche famille hôte.

Mesdames et Messieurs,

Conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la famille est « le groupe naturel et fondamental de la société ». C’est elle qui accueille et qui assure l’éducation de l’enfant qui participera, plus tard, à la construction d’une société pacifique et au développement de la nation. Son rôle s’avère donc prépondérant pour l’atteinte de l’ODD n°16 car l’impact de sa qualité sur celle de la société est une évidence.

Conscient de ce fait et au regard du nombre important d’enfants vivant en dehors du cadre familial dans le monde en général et au Bénin en particulier, le Gouvernement de la République du Bénin s’est résolu à célébrer, au cours de cette édition de la JIFa, les 62 familles hôtes qui ont accepté d’accompagner la stratégie afin de promouvoir la solidarité africaine qui caractérisait jadis notre continent.

Mesdames et Messieurs,

Chers compatriotes,

Les familles hôtes sont des familles volontaires qui accueillent et prennent en charge un à deux enfants en situation difficile avant leur réintégration dans leur famille d’origine ou dans un autre environnement protecteur. Elles sont rigoureusement identifiées, formées et suivies par l’équipe d’intervention. A travers cette approche de prévention et d’accompagnement, ces familles facilitent la réhabilitation des enfants en situation difficile et contribuent activement à la sauvegarde de la solidarité nationale et à la construction d’une société pacifique au sein de laquelle chaque enfant jouit du droit de grandir dans un cercle familial digne.

C’est donc l’occasion de remercier et de féliciter la Fondation Terre des Hommes pour avoir conduit l’expérimentation de cette approche à laquelle elle a su impliquer le Ministère en charge des Affaires Sociales dès la conception du programme.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais rassurer la population béninoise de l’intérêt soutenu que le Président de la République, son Excellence Patrice TALON accorde au bien-être de la famille et particulièrement aux processus impliquant les familles dans les actions de développement de la nation.

*En cette édition 2018, je voudrais en appeler au sens de partage et de solidarité de toutes les familles béninoises que j’invite à participer massivement au prochain processus de sélection de nouvelles familles hôtes sur toute l’étendue du territoire national*.

C’est le lieu et le moment de remercier encore une fois tous nos Partenaires Techniques et Financiers et les Organisations non gouvernementales pour les efforts qu’ils ne cessent de déployer afin d’accompagner le progrès de notre pays.

Je profite de l’occasion pour susciter leur engagement aux côtés du gouvernement béninois et de la société civile dans l’élaboration de la politique nationale de promotion de la famille, gage de la prise d’initiatives appropriées pour son épanouissement. Je suis confiante qu’ainsi, notre pays s’offrira les outils nécessaires à la restauration de la famille en tant que pierre angulaire de l’organisation sociale et instaurera un environnement favorable à la culture de la paix.

Vive la Journée Internationale de la Famille!

Vive les familles béninoises !

Vive les familles hôtes du Bénin !

Vive le Bénin !

Je vous remercie.