Bénin – Impôts: la brigade de vérifiaction chez l’un des avocats de Sébastien Ajavon

Cette visite se tiendra le mardi 22 mai 2018 au siège du cabinet. Loin d’être une visite de courtoisie, il s’agit pour la Brigade de Vérification Générale de procéder à la vérification des éléments servant de base pour le calcul des impositions relatives aux différentes périodes mentionnées dans un courrier parvenu au cabinet.

Cette opération de vérification qui laisse penser à un éventuel redressement fiscal de l’entreprise de l’avocat intervient dans un contexte où son client, Sébastien Ajavon entretient un bras de fer avec le gouvernement devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Citoyens. Un constat qui justifie la polémique que suscite cette opération en vue. D’aucuns pensent que c’est une manière pour le gouvernement de faire pression sur l’homme d’affaire et de créer la psychose autour de lui.

Par contre, d’autres pensent qu’il ne s’agit aucunement d’une opération sélective qui vise un homme. Maître Simplice Dako, quant à lui, pense qu’il s’agit d’une pratique courante qui n’épargne aucun cabinet d’avocats. Quoi que l’opération tombe dans une période où Maître Issiaka Moustapha représente Sébastien Ajavon dans un procès contre l’Etat, il n’y voit pas un acharnement. Lire ci-dessous son commentaire sur le sujet dans les réseaux sociaux.

Ni le redressement ni le contrôle fiscal ne constitue un acharnement. Arrêtons de voir le diable partout. Avant qu’il ne reçoive ce document, le fisc doit avoir fait un travail en amont durant un mois. De quoi avons nous peur? Le cabinet du garde des sceaux a été contrôlé dans ce pays sans tam-tam bien qu’il soit ministre. Le contrôle se fait en tout temps. La période n’a aucun sens à mon avis. Bon je comprends les critiques. Leurs auteurs n’exercent pas une profession libérale pour comprendre. Mais ils auraient enquêté d’abord. Pour peu que le gouvernement cherche à mettre l’ordre et la rigueur on y trouve acharnement et chasse aux sorcières. C’est de l’opposition ou l’aigreur ou la haine. Depuis Melchisédech on sait que l’impôt constitue une ressource importante pour l’État.

Attendez et vous verrez avec l’IFU et le RAVIP comment les impôts vont être payés!

Maître Simplice DAKO