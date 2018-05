Bénin: Gerddes-Afrique invite la Haac à revoir sa copie

Le Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (Gerddes-Afrique) s’insurge contre la décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) qui suspend, jusqu’à nouvel ordre, le quotidien « La Nouvelle Tribune ».

Selon le Groupe d’étude, cette décision est contre productive et contraire aux nobles objectifs assignés à cette institution par ses fondateurs. Pire, elle renforce l’idée répandue selon laquelle la presse serait manipulée. A l’en croire, la position de l’organe de régulation est d’autant plus condamnable qu’il n’est pas parvenu à protéger certaines radios contre de brouillages.

Il n’entend pas admettre la violation des principes démocratiques. C’est pourquoi, le Président du Gerddes-Afrique, Me Sadikou Alao et ses pairs invitent la Haac à revoir sa copie et à mettre un terme à cette politique d’auto-destruction qui nuit non seulement à son image mais aussi celle du pays et à sa démocratie.