Bénin – Fronde sociale : la Cstb fait le point des dernières négociations avec le gouvernement

Ce vendredi 11 mai 2018, le gouvernement et les centrales syndicales sont retournés à la table de négociations pour une sortie définitive de crise.

La Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) était également de la partie. La délégation conduite par le SG Kassa Mampo a fait le point des discussions aux travailleurs à travers un compte rendu

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DE NEGOCIATIONS DU VENDREDI 11 MAI 2018

Réunis à l’INFOSEC ce jour vendredi 11 mai 2018 les membres de la Commission Permanente de Concertation et de Négociations Collectives Gouvernement /Centrales et Confédérations Syndicales se sont retrouvés pour la poursuite de la première session ordinaire de l’année 2018.

Après les salutations d’usage et l’ouverture de la séance ,le président de la commission, le Ministre d’Etat ,Abdoulaye BIO TCHANE ,a annoncé la poursuite des travaux en suivant l’ordre du jour sans aborder la question de la rétrocession des défalcations qui avait provoqué, par deux fois de suite, la suspension des travaux de la commission ,le 22 février et le 14 mars 2018, ni les points d’achoppement ayant fait objet des grèves. C’est alors que le SG CSTB a rappelé les motifs de suspension des négociations et le contexte actuel caractérisé par l’aggravation de la poursuite des violations des libertés par les autorités du pays et le mépris du gouvernement face aux nombreux problèmes des travailleurs. Le SG N. KASSA MAMPO a demandé au gouvernement de se prononcer sur la rétrocession des défalcations qui reste et demeure non négociable et sur les raisons pour lesquelles, au lieu de rétrocéder les défalcations opérées en février 2018 à toutes les victimes, l’on continue de défalquer de façon discriminatoire et arbitraire sur les salaires des magistrats et des travailleurs de la santé pour les mois de mars et avril 2018.Il a demandé si le gouvernement opte pour l’aggravation de la crise sociale en poursuivant les défalcations et confiscations des salaires.Il a aussi exigé que l’on revienne sur certains points de revendications notamment la question des statuts particuliers des enseignants du 1er et du second degré , les divers problèmes des enseignants vacataires et des contractuels sans salaires, sans oublier les autres problèmes des enseignants et d’autres corps sur lesquels nous ne nous étions pas entendus. Le SG de la COSI_ BENIN est allé dans le même sens en montrant qu’on ne peut poursuivre les débats sans revenir sur certains points notamment les statuts particuliers des enseignants du primaire et du secondaire et sans parler des défalcations.

Malgré tous les développements faits par les deux SG, le Ministre d’État a opté unilatéralement pour la poursuite de l’ordre du jour. Ainsi, les Ministres en charge de l’Enseignement Supérieur, des Transports, de la Santé et de l’Agriculture ont, tour à tour, présenté des rapports de séances de négociations qu’ils ont eues avec les syndicats de base de leurs secteurs sans que les documents présentés ne soient mis à la disposition des centrales syndicales qui les ont pourtant réclamés. Il faut remarquer qu’il n’y a pas eu d’avancées. Le gouvernement n’a pipé mot sur les défalcations .

La Ministre en charge de la Fonction publique, abordant la question relative aux contractuels reversés de 2008, a laissé entendre que la commission mise en place, à cet effet ,a fini ses travaux mais que le président de la République a décidé de confier le dossier à deux cabinets privés pour reprendre le travail. La fin des travaux serait pour bientôt sans précision de date. Le SG CSTB lui a rappelé le contexte de ces reversements en indiquant que les seuls contractuels de 2008 pouvant faire l’ objet de radiation sont ceux pour qui il sera vraiment prouvé qu’ils sont détenteurs de faux diplômes et qu’il est inadmissible qu’on continue d’affamer des familles après 10 ans de fonction. Il est à noter que la séance s’est tenue comme dans une salle de récitation poétique puisqu’il n’y a eu aucun débat sur les points abordés. Somme toute, il ne s’agissait pas d’une séance de négociations mais d’une conférence de presse où les SG ne font que poser des questions comme des journalistes. Les membres du gouvernement, visiblement n’affichaient aucune volonté à régler les problèmes des travailleurs surtout avec la suspension des motions de grève. Le simulacre de négociations se poursuit le jeudi 17 mai prochain.

Travailleurs, comme vous le constatez, face à ce pouvoir sourd et aveugle de Patrice TALON il n’y a que votre détermination qui puisse payer. Renforcez vos différents comités départementaux, communaux et aux niveaux de vos ministères, sociétés et services afin que nous puissions, ensemble, imposer la satisfaction de nos revendications pour sauver le pays en danger.

Fait à Cotonou, le 11 mai 2018

Pour la délégation de la CSTB

La Secrétaire Générale Confédérale Adjointe

Mathurine SOSSOUKPE