Bénin – fête du travail : le Groupe Adéco célèbre les artisans à Paouignan (vidéo)

L’ONG Club Excellence Adéco que préside Brice Hondi a célébré les artisans du Bénin à l’occasion de la commémoration de l’édition 2018 de la fête du 1er mai. C’était ce mardi 1er mai 2018 sur l’esplanade Mahi Houindo à Paouignan, dans le département des Collines.

Plusieurs activités entrent dans le cadre de la célébration de la fête du 1er mai 2018 initié par l’ONG Club Excellence Adéco dans la commune de Paouignan. Il s’agit notamment d’une séance de formation aux associations des artisans de Paouignan, et d’une caravane et animations artistiques et culturelles sur l’esplanade de Mahi Houindo.

Pour le Coordonnateur national de la Plateforme de communication du Réseau national des artisans du Bénin, Jules Azanvo, en ce jour où le monde entier célèbre le travail et les travailleurs, Monsieur Brice Hondi a été touché par la condition misérables dans lesquelles vivent des artisans. « C’est pourquoi, il a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice« a t-il rappelé.

A en croire ses explications, grâce à Brice Hondi, PDG du Groupe Adéco, les artisans bénéficient des modules de formations pour le renforcement de leurs capacités dans plusieurs domaines des technologies de l’informations et de la communication et de la gestion du temps pour ne citer que ceux la.

« Aujourd’hui encore, le voila présent à nos côtés, avec la même force, la même détermination ;le même engagement pour nous accompagner vers le progrès« a t-il reconnu. Aussi, a t-il profité de l’occasion pour exhorter le PDG du Groupe Adéco à aider davantage les artisans afin que sortent de leur rangs, les brebis galeux qui leur compliquent la vie.

Brice Hondi réaffirme son engagement aux artisans

Dans sa prise de parole, le président Brice Hondi a rendu hommage aux travailleurs qui à travers leur savoir faire et sacrifices contribuent à la croissance économique de la nation béninoise. « Le travail est une valeur indispensable de toute société humaine en quette de progrès et de bien être« a t-il rappelé avant de réaffirmer son soutien à tous les artisans du Bénin :

« Recevez mes salutations et mon soutien en ce jour mémorable. Sachez que le 1er mai n’est pas seulement un rituel mais la mémoire de toutes les générations de travailleurs qui de part leur intelligence et leur force ont apporté ce qu’il avait de meilleur pour la prospérité et le meilleur de la communauté« .

Par la même occasion, Clauvis Clotaire Agossou, président du Conseil d’Administration de Bethsaleel S.A, a promis accompagner financièrement les artisans de la Plateforme de communication du Réseau national des artisans du Bénin à travers sa structure de micro finance. « Tant que les artisans béninois ne seront pas valorisés à leur juste valeur, nous ne réussirons pas« a t-il affirmé.

Aussi, a t-il insisté sur le fait que seul les artisans du Groupe Club Excellence Adéco bénéficieront des micros crédits de Bethsaleel finance S.A. Faut il le rappeler, le Groupe Adéco est représentative dans tous les départements du Bénin. Elle dispose de trois (03) départements dont la promotion de l’artisanat, la formation des jeunes et la sensibilisation.