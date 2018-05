Bénin – faux médicaments: le Fsp dénonce la violation des principes d’État de droit (déclaration)

Le dossier de faux médicaments préoccupe les membres du Front pour un sursaut patriotique (Fsp).

Après avoir rendu visité à l’honorable Mohamed Atao Hinnouho, principal acteur du dossier, les responsables du front, à travers un communiqué, ont fustigé les assauts répétés contre l’Etat de droit dans notre pays. Lire ci-dessous l’intégralité de leur communiqué.

Communiqué du FSP sur le cas Atao Hinnuho

Une délégation du Front pour le Sursaut Patriotique qui s’est rendue au chevet du député Mohamed Taofick Hinnouho au Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou le 30 avril 2018, a constaté un important déploiement des forces de police aussi bien à l’intérieur de l’hôpital que devant la chambre d’hospitalisation du député. Ceci est d’autant plus surprenant que le député n’est pas en état d’arrestation puisqu’il a sur lui, l’attestation du refus d’arrestation que lui a délivrée le juge des libertés.

En réalité, comme le rapporte le journal « La Nouvelle Tribune » du 30 avril 2018, et comme l’a confirmé le député à la délégation du FSP qui lui a rendu visite, « le député Mohamed Taofick Hinnnouho, recherché par la justice depuis le mois de janvier dernier, s’est présenté le vendredi 27 avril 2018 contre toute attente devant les juges du tribunal de Cotonou, pour répondre à la convocation à lui adressée. Il était accompagné de son avocat, Maître Alfred Bocovo.

Mais ayant appris la présence du député au tribunal, les agents de police se sont précipitamment présentés sur les lieux dans le but de procéder à son arrestation. En le voyant, ils ont commencé par le rouer de coups sans aucun respect, non seulement pour le juge d’instruction, mais surtout pour le statut de Mohamed Hinnouho, qui est un député encore en fonction à l’Assemblée nationale. La bastonnade a continué jusque dans le bureau du Juge des Libertés et de la Détention, où les policiers tentaient en vain de le menotter et de l’emporter malgré le refus du Juge et de l’avocat de Atao Mohamed Hinnouho.

C’est alors que le Juge des Libertés et de Détention a produit l’Ordonnance de refus d’Arrestation du député. Interné au Centre national hospitalier et universitaire (Cnhu) de Cotonou, en raison des bastonnades dont il est victime, Mohamed Hinnouho est toujours poursuivi par les agents de la police. Sa salle d’hospitalisation est toujours gardée par ces derniers qui veulent coûte que coûte l’arrêter et le mettre sous mandat de dépôt ».

Nous sommes là en face d’un déni de justice, d’une atteinte grave aux règles de l’Etat de droit, aux droits de l’homme, une atteinte grave et flagrante (y compris dans le bureau d’un juge) à l’intégrité et à la dignité de la personne humaine. Le pouvoir dictatorial bascule manifestement et ouvertement dans la torture qui rappelle la lugubre période du PRPB rejetée par notre peuple.

Voilà pourquoi le FSP condamne ces pratiques anti-démocratiques et inhumaines du pouvoir de la ruse et de la rage contre le député Mohamed Taofick Hinnouho. Il appelle le peuple à protester contre le retour de la torture dans notre pays et exiger la libération de tous les détenus politiques.

Non au retour des tortionnaires !

Cotonou le 1er mai 2018

Pour le Comité de Suivi

Jean Kokou Zounon