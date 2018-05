Bénin: face à la rumeur sur son départ du PRD, Ahouanvoèbla confirme sa fidélité aux « tchoco-tchoco »

A travers un communiqué de presse, l’homme qui est vu comme étant en disgrâce avec le président du parti rassure ses camarades politiques de sa fidélité. Lire ci-dessous le communiqué de la cellule de communication.

Depuis quelques jours, il est annoncé à travers les médias la naissance d’un mouvement politique qui est « … une initiative des jeunes, cadres, artisans, femmes , zémidjans, producteurs agricoles et élus locaux de la 20è circonscription électorale qui s’identifient aux actions du député Augustin Ahouanvoèbla»

L’honorable Augustin Ahouanvoèbla, président du groupe Parlementaire PRD, salue la noblesse de cette initiative et exprime sa gratitude aux initiateurs pour cette démarche qui reconnaît et célèbre son engagement citoyen. Il rappelle à l’opinion publique sa volonté de continuer dans une démarche inclusive les œuvres sociales et économiques pour le développement de toute la 20e circonscription et des autres circonscriptions .

Il réitère par ailleurs son engagement à continuer à travailler dans son creuset politique traditionnel pour le bien être de nos populations.

Il invite pour finir les uns et les autres au calme et à la sérenité .

Porto-Novo le 3 Mai 2018

La Cellule de Communication

du Président Augustin AHOUANVOEBLA