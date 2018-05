Bénin-Emploi: Modeste Kérékou lance la plateforme sic@ de l’Agence Nationle Pour l’Emploi

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi a présidé le mardi 15 mai 2018 la cérémonie de lancement officiel de la plateforme sic@ de l’Agence Nationale pour l’Emploi.

Dans son mot introductif, le Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), Monsieur Urbain AMEGBEDJI a présenté les raisons qui sous-tendent la mise en service de la plateforme SIC@. En effet, l’évolution du marché de l’emploi, l’apparition de nouveaux métiers et le développement des TIC imposent à l’ANPE de développer les stratégies et outils nécessaires pour mieux répondre aux attentes de sa cible dira t il.

La plateforme SIC@ apparait donc comme une solution qui offre la possibilité au demandeur d’emploi où qu’il se trouve, de se faire enregistrer dans la base de données de l’Agence et de disposer des informations utiles pour son accompagnement et son insertion.

Dans son discours de lancement, le Ministre KEREKOU a rappelé que la question du chômage et du sous-emploi des jeunes est une préoccupation majeure du gouvernement de S.E.M Patrice TALON. Il a précisé à l’assistance que les jeunes de 25 à 35 ans représentent plus de 30% des actifs occupés de la population béninoise, et qu’ environ 35 000 diplômés sont livrés sur le marché de l’emploi chaque année par les centres de formation universitaires dont 20 000 des universités publiques et qu’en conséquence il est impératif et urgent de considérer la situation du chômage et du sous-emploi comme une urgence, une question de sécurité nationale et d’y remédier en proposant de meilleures perspectives d’emploi.

Innover pour faciliter et rendre efficace la prise en charge de cette frange très importante et sensible de la population elle apparaît alors comme une nécessité. Les progrès des technologies de l’information et de la communication (TIC) qui provoquent des bouleversements dans tous les secteurs et révolutionnent la façon de travailler peuvent y contribuer fortement. L’utilisation des outils numériques au service de la lutte contre le chômage et le sous-emploi est un impératif dira le Ministre. Il est heureux de savoir que l’ANPE a bien compris en décidant d’améliorer la prise en charge des chercheurs d’emploi et le travail des Conseillers en emploi qui s’occupent d’eux.

Modeste Tihounte KEREKOU a salué toute l’équipe de l’ANPE sous le leadership de M. Urbain AMEGBEDJI pour l’amélioration continue pour permettre à l’agence d’entrer dans l’ère de la digitalisation de ses prestations.

La plateforme SIC@ offre les fonctionnalités ci après :

– Inscription en ligne des demandeurs d’emploi et accessibilité en temps réel aux différentes opportunités offertes par l’ANPE;

– Gestion des rendez-vous avec les chercheurs d’emploi;

– Gestion entretiens et diagnostic

– Gestion des offres et mise en relation

-Disponibilité des statistiques en temps réel.

