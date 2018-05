Bénin – Écureuils U20 : Edmé Codjo doit être fier de ces huit joueurs !

Les Écureuils juniors du Bénin ont défendu avec bravoure les couleurs béninoises contre les jeunes Scorpions de la Gambie (aller-retour 3-2). Sur les 18 joueurs vus au stade René Pleven lors de la manche retour le dimanche 20 mai, huit (8) sont passés sous la machine à rôder de Edmé Codjo en 2016.

Appelé en sapeur-pompier, l’homme qui sait façonner les talents à accepter mettre sur pied une équipe d’avenir. Héritant d’un temps de préparation court, Edmé Codjo devrait faire avec l’épée « IRM ». Après quelques dossiers rejetés pour non confirmé de l’âge de certains selon l’âge scientifiquement constaté par le test IRM, Edmé Codjo a fini par avoir un groupe de Joueur U-17 dont la majorité était issue des centres de formation.

Dans ce lot de jeunes viviers, on avait : Charbel Gomez (meneur de jeu), Charlemagne Azongnitode (bon au pressing et très posé), Dieudonné Stone Noumonvi (fin, balle au pied et buteur), Joel Videkon, Youssouf Assogba (latéral bison en raison de sa combativité) , Bio Odo Tchabi (renard des surface polyvalent), Issiaka Ogoubiyi et Abiola Katchon. Les deux derniers sont de jeunes gardiens très prometteurs.

Edmé a dû ajouter sa couche pour qu’ils se révèlent.

A cette époque en 2016 (août – juillet), le Bénin a été épargné du 1er tour de la Can-Madagascar 2017, à la suite du forfait de la Sierra Leone. C’est ainsi que le Coach Edmé Codjo a profité du temps pour faire asseoir une vision de jeu et travailler les déchets individuels chez ces jeunes. Pour la petite anecdote, plusieurs avaient du mal à réussir des contrôles de balle, faire une lecture de jeu et anticiper sur l’action à venir de leurs partenaires. Du repositionnement sur le terrain (des mouvements de vagues) et autres, on aura tout vu. « Il n’avait pas hérité d’une sélection, mais a fait une détection et construire une équipe d’avenir », a dit après un féru de Foot, souvent présent aux séances des jeunes. « Si seulement nos responsables pouvaient les mettre ensemble « , s’est interrogé un autre passionné.

La suite a été vraiment une école

Opposé à une jeune équipe de la Côte d’Ivoire techniquement, tactiquement et physiquement au point, les jeunes béninois ont joué avec le cœur à l’aller. Et réussissent à sortir d’un match à score de parité 1-1. Mais au retour à Abidjan, le manque d’expérience a eu raison de ces jeunes qui ont concédé une défaite 1-3. C’est à cette occasion que chacun d’entre eux a pris connaissance plus tard de source proche de l’équipe qu’il leur a manqué quelque chose. Quoi d’autre si ce n’est la régularité du championnat des jeunes, l’absence sur les grandes compétitions et surtout le regroupement spontané. Au retour, cette génération devrait continuer à se retrouver de façon circonstancielle pour du jeu.

Deux après, Edmé Codjo doit être fier !

Deux ans après cette campagne, Edmé Codjo peut-être fier d’avoir été pour quelque chose dans leur présence aujourd’hui en équipe supérieur U20. Pour bien sûr ceux qui ont eu la chance d’être là et ceux-là qui évoluent hors du Bénin. L’histoire retiendra qu’à une date X, ils sont passés sous la machine à rôder du célèbre Edmé Codjo dont le Bénin ne profite pas encore du génie. Il n’a pas été à l’aune de leur carrière, mais a tenté de rendre perfectible hormis ces jeunes plusieurs autres joueurs. C’est un formateur né à mettre au service du Bénin. Connaissant l’homme, il devrait être très heureux de voir ces garçons plus loin.