Bénin – drame survenu à Savè: les mots d’apaisement de l’He Okounlola

Pour rappel, la commune de Savè et celle de Kétou ont été le vendredi dernier le théâtre d’un champ de bataille entre peulhs transhumants et agriculteurs. Selon les informations relayées par l’Agence Bénin Presse, les événements se sont produits à Igbodja dans la commune de Savè et à Igboiganan dans la commune de Kétou. Dans le premier village, le drame est survenu dans la nuit du jeudi à vendredi vers 03 heures du matin. « Les peulhs éleveurs armés de fusils artisanaux, d’armes blanches et d’autres articles tendancieux ont attendu la nuit profonde après 03 heures du matin avant de se rendre dans le village Kadjobé, plus précisément dans une ferme appelée « Avokagon » située à environ 07 km d’Igbodja pour commettre leur forfait. », rapporte l’Agence Bénin Presse. Un acte qui s’est soldé par environ sept morts avec une dizaine de blessés graves.

A Igboiganan, les affrontements se sont déroulés en deux parties. Les agriculteurs se seraient rendus chez les peulhs éleveurs dont les troupeaux ont dévasté leurs champs. Loin d’être une visite de courtoisie, c’était plutôt une rencontre d’affrontements, malgré que les éleveurs ont tiré à balles réelles, deux personnes ont été mortellement atteintes dans leur rang. Ils se sont donc retirés pour revenir en force dans la nuit du jeudi au vendredi 27 avril 2018.« Les bouviers se sont repliés avant de revenir à la charge dans la nuit du jeudi au vendredi où ils ont attaqué le hameau de Vokahoué, une localité du village d’Igboiganan toujours dans l’arrondissement d’Idigni. Ils ont incendié et saccagé les habitations dans ce hameau et tué plusieurs personnes », a expliqué Rabiou Raoufou, chef d’arrondissement d’Idigni. Le bilan provisoire à ce niveau fait état de cinq corps sans vie , plusieurs blessés par balles, d’importants dégâts matériels et des portés- disparus.