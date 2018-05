Bénin – Dossier Soneb : David Babalola fixé sur son sort, ce jour

Le procès relatif à l’affaire de malversation financière à la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb) dans lequel est impliqué l’ancien Directeur général de la structure, David Babalola connaîtra sans nul doute son épilogue, ce jour.

Incarcérés depuis novembre 2017, David Babalola et ses co-accusés seront fixés sur leur sort ce mardi 29 mai 2018 au Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Lors de l’audience du 08 mai 2018, le Ministère public a requis contre les mis en cause une peine de 5 ans d’emprisonnement plus une amende de deux cent millions (200.000.000) FCFA à payer à la société au titre de dommages et intérêts.

Il faut rappeler qu’ils sont poursuivis pour avoir produit de fausses quittances pour justifier le reversement au fisc de 289 millions de frais de TVA. Cette malversation a été révélée au grand jour après un contrôle opéré par le Bureau d’Analyse et d’Investigation (BAI) de la présidence de la République.

Ainsi, le Conseil des ministres du 28 octobre 2017 avait décidé d’engager des poursuites judiciaires contre les responsables du ministère de l’énergie et de l’eau indexés par le rapport de contrôle du BAI. C’est ainsi que David Babalola a été mis sous mandat de dépôt, le 07 novembre 2017 après quelques jours de garde à vue à la Brigade économique et financière.

Il est aussi important de souligner que lors des différentes audiences, l’intéressé a nié les faits qui lui sont reprochés dans ce dossier et accuse ses collaborateurs de l’avoir induit en erreur. Les Béninois retiennent leur souffle pour la suite à donner à cette affaire, ce mardi.