Bénin : «Djogbénou a l’obligation de corriger son image», selon l’He Atchadé Nourénou

L’émission sociopolitique ‘’Forum politique’’ de la radio Capp Fm a reçu, ce mercredi 16 mai 2018, l’honorable Atchadé Nourénou, Porte-parole des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE). Trois grands sujets d’intérêt national ont été débattus au cours de l’émission notamment celui relatif à la désignation des membres de la nouvelle mandature de la Cour Constitutionnelle.

C’est désormais officiel. Les sept membres de la prochaine Cour Constitutionnelle sont connus. Conformément aux dispositions de l’article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990, le bureau de l’Assemblée Nationale a désigné ses quatre représentants, lundi dernier, suivi du Président de la République qui a aussi sacrifié à cette tradition par la désignation de ses trois représentants dans la journée de ce mercredi 16 mai 2018.

Parmi ces nouveaux membres de la Haute juridiction, un nom fait l’objet de vive polémique au sein de l’opinion depuis l’annonce de sa nomination par le bureau du parlement. Il s’agit de l’actuel Ministre de la Justice, Joseph Djogbénou.

Pour l’honorable Atchadé Nourénou, la nomination du Garde des sceaux au sein de la nouvelle équipe de la Cour ne pose aucun problème à partir du moment où il remplit les critères pour y siéger. Il n’y a pas encore péril en la demeure. A en croire ses propos, la polémique est née du changement radical de l’homme lorsqu’il est devenu un acteur politique. Lui qui était autrefois un ardent défenseur des causes nobles de la République lorsqu’il portait la casquette d’acteur de la société civile.

«Son passage à la tête du Ministère de la justice a été un raté parce qu’il n’a pas laissé une très bonne image au sein de l’opinion publique encore moins au niveau de son Ministère. C’est à lui de corriger aujourd’hui cette image au niveau de la Cour constitutionnelle», a martelé l’invité du Confrère Wilfried Ahouassou.

Il reproche surtout au Garde des sceaux les différentes réformes engagées et qui ne prennent pas en compte les aspirations profondes des Béninois. Lesquelles réformes ont échoué, faute de consensus, a fait remarquer Nourénou Atchadé.

«C’est lui qui a conduit les réformes. Ces réformes n’ont pas été de bonnes réformes pour la Nation. Lorsque sous sa houlette, on a voulu retirer le droit de grève aux Magistrats, aux travailleurs, c’est des ressources que nous avons perdu sur le plan économique. Même la réforme constitutionnelle a été un échec», a indiqué le député du Bloc de la minorité parlementaire.

Satisfécit de l’He Atchadé Nourénou à la Cour de Holo

L’invité est très satisfait de la mission accomplie par le Président Théodore Holo à la tête de l’institution. Selon lui, la mandature finissante a fait un travail de qualité pour que le Bénin demeure un pays de paix. Il a particulièrement mis l’accent sur l’organisation parfaite de l’élection présidentielle de 2016 qui opposait au second tour le candidat du pouvoir d’alors, Lionel Zinsou et l’actuel Président de la République, Patrice Talon. «…On craignait pour les élections au Bénin. Je crois qu’on a traversé cette période avec la Cour. Et ça a été parfait», s’est-il réjoui tout en soulignant qu’à l’avènement du régime, la Cour continue de faire son travail dans l’impartialité pour le bonheur des Béninois.

Pour finir, l’invité attend de la prochaine mandature, une Cour à l’image de celle de Holo. Celle qui sera à même de rendre les décisions conformément à la loi fondamentale. «Je souhaite que la prochaine mandature rende des décisions qui sont en phase avec la Constitution. Et que la Constitution soit respectée dans son ensemble», a-t-il émis. Et de conclure « Je crois ceux qui sont là ont une personnalité à défendre et non un homme à courtiser».