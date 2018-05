Bénin: d’importantes innovations dans le nouveau règlement intérieur de l’école maternelle et primaire

L’école maternelle et primaire béninoise dispose désormais d’un nouveau règlement intérieur pour réguler les faits et gestes dans ces lieux d’apprentissage et d’éducation. Ledit règlement intérieur a été présenté aux acteurs du secteur le vendredi 04 Mai 2018 à travers une conférence de presse tenue par la Coalition béninoise des organisations pour l’éducation pour tous (Cbo-Ept).

Au cours de ladite conférence de presse qui a connu la participation des représentants du ministère des Enseignements maternel et primaire, les responsables de la Coalition béninoise des organisations pour l’éducation pour tous, il a été présenté l’arrêté N° 034/Memp/Dc/Sgm/Ctj/Dep/Sp/Sa 025Sgg18 du 26 mars 2018 portant modification du Règlement intérieur des écoles maternelles et primaires publiques et privées en République du Bénin et signé du ministre Salimane Karimou.

Contrairement à l’ancien texte vieux de 27 ans, le nouveau règlement intérieur dispose de 09 chapitres de plus et apporte beaucoup d’innovations. Il concerne l’ensemble des règles devant régir le comportement des apprenants mais s’étend aux autres usagers de l’école comme les encadreurs, les gardiens et les vendeuses de repas. Selon Madame Berthe Tehou, représentante pays de l’organisation non gouvernementale « Aide et Action Internationale », membre de la Coalition béninoise des organisations pour l’éducation pour tous, l’une des innovations majeure contenue dans le nouveau règlement est la situation des handicapés. Le nouveau texte traite en effet de la protection des écoliers handicapés.

Il(règlement intérieur) aborde égale les questions relatives à l’harcèlement sexuel qui prend de l’ampleur dans les écoles, l’utilisation des langues maternelles, les questions des vendeuses dans les écoles, du décrochage et de l’orientation professionnelle, de l’interdiction des châtiments corporels et traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, il n’est plus possible de renvoyer un écolier pour son niveau mais il faut l’accompagner pour une orientation professionnelle. Aucun élève ne doit point être puni pour avoir parlé sa langue maternelle en classe; il est même recommandé la promotion de ces langues maternelles ainsi que la langue des signes et de l’écriture « braille ».

Le représentant du ministre de l’enseignement maternel et primaire, Rock Ahokpossi a dit toute sa satisfaction quant aux dispositions du nouveau règlement intérieur et rassure des dispositions de son ministère pour qu’il soit très rapidement vulgarisé afin de permettre à chaque école d’élaborer une charte pour son application.