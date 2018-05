Bénin – Désert de compétences : le Président du PLP revient sur les propos du Chef de l’Etat et condamne

Hors du territoire national depuis quelques jours pour répondre à l’invitation de certains médias internationaux sur la gestion du Président Talon, le Président du Parti pour la Libération du Peuple s’est confié par téléphone ce dimanche 06 mai 2018 à Bénin Web Tv sur l’un des sujets qu’il a abordé dans le cadre de son déplacement.

Il s’agit de la gestion déléguée du Port Autonome de Cotonou qui selon les propos du Président de la République est motivée par l’incompétence dont fait montre les béninois dans la gestion du poumon économique. Le Président du PLP trouve que ces propos du Chef de l’Etat n’honorent pas le peuple béninois et porte atteinte à sa dignité. «Les propos en question sont complètement mal-avisés. Ils sont insultants, méprisants et humiliants. C’est un manque de respect à l’égard du peuple béninois dans son ensemble. C’est tout simplement inacceptable. Je les condamne évidemment et je suis contre ce type de prises de position d’un président de la République. C’est clair que lesdites déclarations vont isoler encore plus notre pays sur la scène régionale, continentale et internationale (…) », s’est-il indigné.

A lire aussi : Bénin – Situation sociopolitique tendue : les cinq propositions du PLP pour une sortie de crise

Il s’est également prononcé sur les deux ans de gestion du chantre du Nouveau Départ. A cet effet, il dresse un bilan peu reluisant. Dans les différents domaine d’intervention de l’Etat, le Président du PLP pense que le gouvernement n’a pas toujours agi en fonction de l’intérêt général des populations. Il a dénoncé le déguerpissement sans mesures d’accompagnement, les marchés gré à gré, le conflit d’intérêt au sommet de l’Etat, la violation de la Constitution illustrée par le non respect des décisions de la Cour Constitutionnelle. Ce sont autant d’élément qui, selon lui explique la situation sociopolitique tendue que connait actuellement le pays.

Par ailleurs, il a invité le gouvernement et son Chef à se mettre véritablement à l’écoute du peuple afin de prendre en compte les aspirations de ce dernier. Il trouve également important que le gouvernement organise les états généraux pour mettre autour d’une même tables les différentes sociopolitiques.