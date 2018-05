Bénin: des matériels didactiques aux CPSA de Cotonou et de Parakou

La ministre des affaires sociales et de la microfinance, Bintou Chabi Adam Taro a procédé ce vendredi 18 mai 2018 à la remise de matériels didactiques aux centres de promotion sociale des aveugles (CPSA) de Cotonou et de Parakou. A travers ce geste, la ministre vient d’honorer une promesse faite lors de son passage le 06 février 2018.

D’une valeur de vingt-cinq millions quatre cent quatorze mille (25 414 000), les matériels sont composés entre autre de deux imprimantes brailles, deux ordinateurs portatifs, deux ordinateurs de bureau, deux onduleurs, de régulateurs, 60 cannes blanches etc. Ce lot d’équipements fait suite à la doléance formulée le 06 février dernier lors d’une remise de matériels aux CPSA et au cours éducatifs. Dans ses mots de remerciements, la directrice du centre de promotion sociale des aveugles de Sègbèya, Ridiatou Amoussa Paraïso a salué la promptitude de la ministre en charge des affaires sociales. Ce geste, selon elle, témoigne de l’attachement du gouvernement à la solidarité nationale.

Pour la ministre Bintou Chabi Adam Taro, ce don traduit l’engagement et la détermination du gouvernement de Patrice Talon à être aux côtés des plus démunis. C’est également la preuve de la disponibilité du ministère à apporter des réponses urgentes aux difficultés que rencontrent les différentes structures. Bintou Taro a invité les formateurs et les encadreurs à un travail assidu pour encourager et renforcer les efforts du gouvernement dans l’amélioration des conditions de vie et de travail des apprenants.

Au nom des bénéficiaires, Yannick Adékounlé a remercié les donateurs et promis en faire un bon usage.