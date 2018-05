Bénin – crise à la RB: des militants plus que jamais mobilisés derrière Léhady Soglo

Léhady Soglo, Président du Parti La Renaissance du Bénin (RB) peut encore compter sur le soutien de ses militants. Plus que jamais, ils sont engagés derrière lui pour des victoires plus grandes. En témoigne la forte mobilisation qui a lieu actuellement dans la grande salle Majestic de Cadjèhoun.

Jeunes, femmes, hommes et vieux sans oublier les conducteurs de taxi-moto ont massivement répondus à l’appel des pères fondateurs du Parti RB, Nicéphore Soglo et Rosine Vierya Soglo. Nul n’a voulu se faire conter l’événement.

Sur les banderoles, on pouvait lire d’une part, « La Renaissance du Bénin, La seule, l’unique, la vraie », et d’autre part » Présidente Rosine Soglo, Président Nicéphore Soglo, Les militants de la RB, sont mobilisés derrière vous ». Aussi, une affiche géante du président Léhady Soglo installée à coté du présidium. Cette rencontre s’inscrit donc dans le cadre de la réunification du parti qui connaît depuis quelques mois une crise. Une crise qui, d’ailleurs, avait conduit à la scission du parti. Ce sera sans nul doute l’occasion pour les leaders charismatiques du parti de rassurer et d’apaiser les militants mais aussi les situer sur les tenants et les aboutissants de cette affaire qui, faut-il le rappeler, est pendante devant la justice.

Sur place, on note déjà la présence des personnalités politiques telles que Philippe Noudjènoumè du Parti Commuiste du Bénin (PCB), Léonce Houngbadji du Parti pour la Libération du Peuple (PLP), l’honorable député Léon Basile Ahossi du Parti Union Sociale Libérale (USL), et Candide Azannaï, Président du Parti Restaurer l’Espoir( RE)

A suivre!