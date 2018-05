Bénin : création de la Fédération des commissionnaires agréés en douane

La Fédération béninoise des commissionnaires agréés en douane (Fébécad) est portée sur les fonts baptismaux le 14 mai 2018 à Cotonou. C’était à la faveur d’une Assemblée générale constitutive dont la cérémonie d’ouverture à connu la présence des représentants des ministres sectoriels ; du Directeur général des Douanes et droit indirect, du Directeur général des Ports du Bénin ; et de plusieurs acteurs de la chaîne béninoise des transports maritimes.

« Désormais, les commissionnaires agréées en douanes parleront d’une même voix et défendront leurs intérêts dans un seul et même creuset ». C’est le signal fort donné par les acteurs du commissionnement en douanes du Bénin par la concrétisation du projet de création de la Fébécad. Initiée depuis le 24 avril 2014 conformément aux exigences de l’Union économique et monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Uemoa), la Fébécad est composée de cinq (05) organisations faîtières des commissionnaires béninois en douane : Ucad, Ucdtab, Synacoda, Ucada, Utamcopaf.

Pour le Secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, Joël Zodjihoué, représentant du ministre, la Fébécad devrait réfléchir sur certains maux qui minent le secteur du commissionnement en douane au Bénin notamment la prolifération des transitaires sans formation adéquate ou ayant aucune formation ; la multiplicité de commissionnaires agréés en douane ; le manque de recyclage des acteurs du secteur ; la non-maitrise, par les acteurs, des différents textes internationaux et nationaux en matière douanière.

Dans la perspective de la relance du secteur, le défi reste donc grand pour le premier bureau exécutif élu à l’issue des travaux. Présidé par Mouphtaou Yéssoufou, ce bureau est composé de 15 membres (dont une femme) issus des différentes organisations faîtières des commissionnaires en douane du Bénin. Il incombera au bureau exécutif élu de profiter des réformes en cours sur la chaîne béninoise des transports maritimes pour asseoir une fédération forte et respectée.

Liste des membres du premier Bureau exécutif de la Fébécad

Président : Mouphtaou Yéssoufou

1er Vice-président : Mousta^ha Tayéwo

2ème Vice-président : Christophe Fagnon

3ème Vice-président : Christian Houngbo

Secrétaire général : Jude Fagbémi

Secrétaire général adjoint : Romain Tozoun

Trésorier général : Léon Mensah

Trésorier général adjoint : Yacoub Saka

Responsable à l’organisation et aux relations publiques : Gilles Fanou

Responsable adjoint à l’organisation et aux relations publiques : Cyrile Akpaki

Conseiller général : Thomas Agbotounso

Conseiller général adjoint : Angèle Denise Domonhédo

Secrétaires chargé des affaires contentieuses et juridiques : Eric Nagnonhou

Secrétaire à la formation : Moudjibou Saka

Secrétaire à la communication, porte-parole : Félix Houngbo.