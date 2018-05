Bénin – Cour constitutionnelle : les assurances de Joseph Djogbénou

Le professeur Joseph Djogbénou, juriste de haut niveau désigné parmi les 04 représentants de l’assemblée nationale siégera au sein de la haute juridiction pour servir la communauté béninoise et non un individu.

C’est du moins ce que l’on peut retenir de ses déclarations en mage du point de presse hebdomadaire de compte rendu du conseil des ministres.

En effet, se prononçant sur sa désignation comme un « sage » parmi les 07 qui siégeront à la sixième mandature de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou affirme que la seule loyauté qui vaille, est celle qu’on doit avoir pour la République.

« …A titre personnel, je considère que ces désignations n’ont d’autres réponse que celles de confirmer que la seule loyauté qui vaille, la seule probité qui vaille, le seul engagement qui vaille, la loyauté, la probité, l’engagement au service de la République » indique t-il.

Ces propos de l’actuel garde des sceaux, ministre de la justice, de la législative et des droits de l’homme vient tomber dans un contexte où sa nomination suscite des polémiques et commentaires de tout genre. Considéré comme avocat personnel du chef de l’état, son second bras droit exécutant avec zèle tous les desiderata du chef, sa désignation le Lundi 14 Mai 2018 par l’institution parlementaire pour le représenter en qualité de « sage » de la Cour constitutionnelle avait suscité des inquiétudes sur sa capacité à retrouver sa lucidité et à se revêtir du manteau de « sage » pour incarner la mission d’arbitre assignée à la haute juridiction.

A travers cette déclaration faite en marge du compte rendu du conseil des ministres, le président d’honneur du parti « Alternative Citoyenne », Joseph Djogbénou entend calmer les inquiétudes en précisant le sens de ses engagements: loyauté à servir la république.

«… Chacun de nous, en toute responsabilité, fera en sorte que la prochaine Cour constitutionnelle assure et assume entièrement ses prérogatives. Nous travaillerons, pas pour servir les hommes, mais la communauté ». conclut-il.