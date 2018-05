Bénin – Cos/Lépi: l’élection du bureau reportée à jeudi

Les béninois devront encore se patienter quelques jours avant de connaître le prochain Président du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente et informatisée (Cos/Lépi).

C’est ce qui ressort de la plénière, de ce lundi 14 mai 2018, des nouveaux membres de l’institution installés, mardi 08 mai dernier. Selon des sources bien introduites, la rencontre de ce lundi qui devrait aboutir au vote des nouveaux membres du bureau du Cos/Lépi a bien démarré mais l’élection a été finalement reportée à jeudi prochain pour défaut du règlement intérieur. En effet, les modalités de fonctionnement du Conseil sont définies par ledit règlement intérieur selon la loi électorale.

Conformément aux dispositions de l’article 221 du code électoral, le Cos/Lépi est dirigé par un bureau de trois (03) membres élus par leurs pairs à savoir un Président, un vice-président et un rapporteur. Cependant, le Président et le vice-président ne doivent pas provenir de la même sensibilité politique. Les travaux seront conduits par le député Prd, Corneille Padonou, doyen d’âge et Gildas Agonkan, le plus jeune de la nouvelle mandature de l’institution.

Il faut rappeler que le Cos/Lépi est composé de 11 membres dont 9 sont désignés par l’Assemblée nationale. Il s’agit des députés Gildas Agonkan, Janvier Yahouédéhou, Sabaï Katè, Corneille Padonou et Valère Tchobo, membres du camp présidentiel, et Basile Ahossi, Guy Mitokpè, Dafia Abiba et Justin Adjovi de la Minorité parlementaire en plus du Directeur général de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae) et du Directeur du service national en charge de l’Etat civil.

Rien n’est encore gagner d’avance. Les tractations se poursuivent entre les onze membres pour dégager ceux qui auront désormais la lourde mission d’actualiser le fichier électoral devant servir pour les prochaines élections.