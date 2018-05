Bénin: comme promis, Atao Hinnouho fait de grands déballages sur Patrice Talon

Au Bénin, dans l’affaire dite de faux médicaments qui fait couler beaucoup d’encre et de salive, le député Mohamed Atao Hinnouho, principal accusé semble décider à plonger le président Patrice Talon. C’est ce qui ressort de son entretien accordé à nos confrères de Soleil Fm. Dans son interview, le député Atao Hinnouho placé sous mandat de dépôt depuis ce jeudi 03 mai 2018 a fait de grands déballages sur le Chef de l’Etat, notamment son désir de voir certains de ses partenaires devenir actionnaires du laboratoire New Cesamex et la révision de la constitution.

Pour lui, le dossier des « faux médicament » est un véritable faux problème. « Le problème est entre l’homme, le député Atao Mohamed Hinnouho et le président de la République Patrice Talon. A l’en croire, Patrice Talon nourrissait le désir de voir certains de ses partenaires devenir actionnaires du laboratoire New Cesamex. « Le chef de l’Etat m’a invité et m’a dit qu’il a des partenaires qui veulent être désormais membres actionnaires dans le groupe New Cesamex. Et je lui ai dit que le laboratoire New Cesamex est pour les Indiens, que je ne suis pas actionnaire et j’ai été il y a plus de 10 ans, leur représentant médical pharmaceutique au Bénin. Et ça s’arrête là » a d’abord indiqué le député avant de poursuivre: « Je ne suis pas dans le conseil d’administration, je ne suis pas actionnaire et si je le leur demandait que le chef de l’Etat a des partenaires qui veulent rentrer dans les actions de new cesamex, ils pourront plus me faire confiance ». Une réponse que semble n’avoir pas apprécié Patrice Talon selon les propos du député. « Le chef de l’Etat a mal compris la réponse et mes problèmes ont commencé depuis ce jour » a confié Atao Hinnouho.

Du projet de révision de la constitution…

D’après le député, outre la volonté du président Patrice Talon d’être actionnaire du laboratoire New Cesamex, la pomme de discorde, était également, son refus de cautionner la révision de la constitution. « On en était là, quand il a eu le projet de révision de la constitution. En ce moment, le chef de l’état m’a rappelé encore de nouveau. ce jour-là, je me suis fait accompagner de deux responsables de mon parti. Il a dit qu’il a besoin de mon soutien pour la révision de la constitution. Je lui ai dit : si c’est pour la révision de la constitution, je suis prêt à l’accompagner. Mais de bien vouloir demander à son ministre de la justice de m’associer » a-t-il martelé au micro de Soleil FM. Selon le député, contre toute attente, il n’a pas été associé au projet. « Ce que le ministre de la justice n’a pas fait. Et après, ils nous ont présenté un projet de révision de la constitution. J’ai pris le projet, j’ai lu, les cadres de mon parti ont pris le projet et ont lu. Aucun d’eux n’adhéraient au projet de révision de la constitution». Pour lui, en ce temps, le peuple ne voulait pas de la révision de la constitution et il n’était pas question qu’il se désolidarise de sa base.

Atao Hinnouho menacé par Patrice Talon ?

Dans ses révélations, Atao Hinnouho rapporte qu’il a été rappelé à nouveau par le chef de l’Etat le 03 avril 2017. Cette fois ci, il y était avec son épouse. « Quand le chef de l’état m’a rappelé le 03 avril 2017 . J’étais chez lui avec ma femme et ce jour-là, le chef de l’Etat a voulu me confier des commissions occultes et j’ai dit : Président, je ne peux pas prendre ça mais si c’est pour la révision de la constitution, je pense que la majorité est déjà acquise ».

Aussi, précise-t-il n’avoir pas pris ladite commission car, sachant qu’il ne voulait pas voter pour la révision de la constitution il n’était pas question pour lui de prendre de l’argent chez le Chef de l’Etat. « Et, il m’a dit, que, si je ne respecte pas ces engagements, il va me griller. J’ai dit, mais comment? J’ai dit : président, je suis juge entre vous et le peuple aujourd’hui. J’aviserai, je verrai jusqu’au jour du vote comment convaincre les miens à me laisser la main libre de voter » a-t-il avoué avoir répondu aux menaces du chef de l’Etat. Pour Atao, c’est ainsi que ses problèmes ont commencé et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles le nom de son épouse est cité dans l’affaire de faux médicaments car, « il (Patrice Talon ndlr) sait qu’elle est mon témoin », a-t-il ajouté en annonçant pour très bientôt, d’autres troublantes révélations sur d’autres dossiers.

Pour rappel, cette affaire de faux médicament impliquant le député béninois Atao Hinnouho a commencé le Jeudi 07 décembre 2017 au détour d’une visite de la Police Judiciaire au domicile de l’honorable pour une perquisition. Le lendemain de cette perquisition, la Police étant sûre que le député alimentait un réseau de la vente illicite de médicaments est revenue sur les lieux. En absence du député et de sa famille, la Police a procédé à la perquisition des lieux. Cette perquisition qui a duré près de trois jours, a échoué sur la découverte des tonnes de médicaments que l’honorable Atao Hinnouho avait dans ses différents entrepôts. Mais contre toute attente, disparu du territoire depuis lors, Atao Hinnouho s’est rendu dans l’après midi de ce vendredi 27 avril 2018 au tribunal de premières instances de première classe de Cotonou afin de se mettre à la disposition de la justice dans cette nébuleuse affaire de Faux médicaments.