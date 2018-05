Bénin: ce qu’il faut retenir de l’Ecole du Parti FCBE

C’est désormais officiel. Les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) disposent depuis ce samedi 26 mai 2018 d’une école dont la mission fondamentale est de faire du militant Cauris un citoyen accompli, intégrant parfaitement les orientations et méthodes du parti et œuvrant pour le développement du parti, du Bénin et du monde. A cette occasion, le Directeur de l’Ecole, Eugène Azatassou a présenté en cinq points les grandes lignes de ce projet. Il s’agit de la stratégie utilisée, des cibles envisagées, des moyens pédagogiques et techniques sans oublier le contenu des formations et le suivi-évaluation. Nous vous livrons ici l’intégralité de son exposé sur la création de l’école du parti.

EXPOSÉ DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE, LE PROFESSEUR Eugène AZATASSOU

Excellence Monsieur le Président Boni YAYI, Président d’Honneur du parti FCBE ;

Honorable Valentin Djenontin, Secrétaire Exécutif National du parti ;

Mesdames et messieurs les membres du bureau politique de FCBE ;

Mesdames et messieurs les membres du bureau Exécutif de FCBE ;

Militantes et militants du parti ;

Mesdames et messieurs ;

C’est pour moi un insigne honneur de prendre à mon tour la parole en ma qualité de directeur de l’Ecole du parti pour présenter nos vues sur ce que nous devons attendre de cette Ecole.

Etre militant d’une organisation revient à y adhérer et à œuvrer pour que celle-ci atteigne ses objectifs. Cela comporte deux aspects fondamentaux : connaitre les objectifs de cette organisation et travailler pour les atteindre. En réalité, la véritable école de formation lorsqu’il s’agit du militantisme dans une organisation est la pratique que l’on s’emploie à rendre conséquente et rationnelle en son sein. C’est dire qu’en dehors de la pratique, il n’y a point de militant.

Le but initial poursuivi par l’école sera donc de faire connaitre les objectifs du parti afin de renforcer la conscience des adhérents. Par la suite, l’école accompagnera les militants par les éclairages qui leur seront nécessaires dans leur pratique. Enfin, l’école pourra développer des sujets d’ordre général ayant trait par exemple au civisme, à l’efficacité dans la gestion des groupes ou des organisations, à une meilleur connaissance de notre société, à la prise en compte d’un certain nombre de valeurs indispensables pour forger le type d’homme nouveau nécessaire à l’efficacité de l’action pour le progrès accéléré de notre nation etc. On pourrait accueillir d’autres jeunes non nécessairement membres de notre parti. Mais, il s’agira prioritairement de faire du militant FCBE, un citoyen accompli, intégrant parfaitement les orientations et méthodes du parti et œuvrant pour le développement du parti, du Bénin, de l’Afrique et du monde.

C’est pour atteindre cet objectif global que nous avons pensé à un contenu des formations de base à dispenser dans l’école. Mais, avant d’en parler, nous devons présenter la stratégie suivie, la question des publics visés et celle des moyens pédagogiques et techniques à utiliser.

Stratégie

La stratégie de formation du Parti repose sur :

La catégorisation des formations en vue de donner une visibilité et une lisibilité à l’activité. Il s’agit de : (1) la préparation à l’engagement pratique des militants ; (2) la formation politique et idéologique des cadres ; (3) la formation en période électorale pour permettre de convaincre les électeurs et de maitriser le processus électoral ; (4) la formation des ressources humaines des communautés de base ;

La mise en œuvre des formations par l’Ecole du Parti à travers un réseau de formateurs positionnés dans les coordinations électorales et les Bureaux communaux.

L’adaptation au public visé de la catégorie de formation, de la durée, du contenu et des formes de formation (ateliers pratiques, partages d’expérience, réunions-débats, conférences, séminaires etc.).

Cibles envisagées

Les activités de formation concerneront :

Les intellectuels et les cadres du Parti qui bénéficieront de la formation politique et idéologique leur permettant d’assurer la bonne gestion du Parti et d’élever leur niveau d’analyse des évènements politiques nationaux et internationaux ;

Les militants à la base chargés de mettre en œuvre les activités du Parti et d’animer la vie politique au niveau décentralisé (communes, arrondissements villages et quartier de ville) ;

Les ressources humaines des communautés locales dans les domaines de leur cadre de vie, de leur culture et des droits de l’homme ;

Les cibles spécifiques comme les étudiants et les jeunes travailleurs.

Moyens pédagogiques et techniques

Les moyens pédagogiques et techniques à déployer sont :

Actions de renforcement de capacité et de formations taillées sur mesure ;

Ateliers pratiques en salle ;

Séances de partages d’expériences (formation sur le terrain) ;

Réunions-débats ;

Conférences et séminaires ;

Technique de Porte-à-porte ;

Documents techniques à remettre aux participants.

Contenu des formations

Les principaux thèmes à développer par catégorie de formation sont :

Préparation à l’engagement pratique des militants

Historique de l’Alliance FCBE ;

Etude des textes de base du Parti (Statuts, Règlement Intérieur) ;

L’orientation politique du Parti FCBE (vision, projet de société) ;

Notre vision sur les relations internationales : la question de la domination étrangère ;

Etude de la charte des partis politiques ;

Comment préparer et diriger démocratiquement une réunion ;

Initiation aux techniques de négociation et d’arbitrage des conflits ;

Initiation aux techniques de l’information et de la communication (TIC) ;

Les principes d’organisation du Parti ;

L’engagement politique.

Formation politique et idéologique des cadres

La social-démocratie : histoire et principes. Eléments d’ancrage du projet de société de FCBE. Application au développement du Bénin et de l’Afrique ;

Histoire de la traite négrière, de la colonisation et de la néo colonisation ;

Les manifestations de la domination étrangère aux plans politique, économique et culturel sur le développement du Bénin ;

La question de l’intégration africaine ;

Les partis politiques dans le monde et au Bénin ;

Caractéristiques des principales idéologies politiques modernes ;

L’histoire politique du Bénin ;

Les différents systèmes économiques et les fondements idéologiques ;

La corruption et le sous-développement économique en Afrique et dans le monde ;

Contenu politique et économique de la francophonie ;

La problématique de la mondialisation ;

La problématique de la politique de l’emploi des jeunes ;

La valorisation de notre culture pour le développement ;

La problématique du genre.

Formation en période électorale

Etude du code électoral ;

Comment maitriser chaque phase du processus électoral sur le terrain ?

Comment faire un Porte-à-porte réussi ?

La surveillance électorale le jour du scrutin ;

La gestion moderne des résultats des élections ;

Quelle communication pour les candidats aux élections ?

Formation des ressources humaines des communautés de base

Etude de la Charte Nationale pour la gouvernance de développement du Bénin ;

L’alphabétisation fonctionnelle ;

Renforcement des capacités aux métiers ruraux et artisanaux ;

La protection de l’environnement ;

La défense des droits de l’homme ;

Formation à l’adaptation de technologies rurales ;

la gestion de l’hydraulique villageoise ;

L’animation culturelle des communautés de base.

Suivi-Evaluation

Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du présent programme seront assurés par les responsables de l’Ecole du Parti au niveau national et aux niveaux déconcentrés. A cet effet, un système détaillé de suivi-évaluation sera élaboré par l’Ecole du Parti.