Bénin – carnet noir : décès de l’artiste Michel Akodjènou alias  » Capitaine Amikpon » (vidéo)

L’artiste béninois Amikpon a tiré sa révérence dans la soirée de ce jeudi 03 mai 2018 au centre hospitalier départemental de l’Ouémé à Porto-Novo. La vedette du rythme Kpalogo, le capitaine Amikpon de son vrai nom Michel Akodjènou a cassé sa pipe laissant derrière lui, un grand héritage musical.

Agé de 68 ans, l’artiste Amikpon est décédé des suites d’un malaise. Il était au Festival International de Porto-Novo du 04 au 14 janvier 2017 et à «Noël au Bénin» de Pélagie la vibreuse le 25 décembre 2017. Auteur de Agba wè mizon, Awonon, Djagbè, et Amon Noudé yawiou dou pour ne citer que ces titres, le percussionniste Amikpon s’est lancé dans la musique avec un mélange de rythme Ogbon et gangan pour faire plaisir aux Béninois. Suite à sa mort, la direction départementale de la culture se trouve fortement affligée par cette douloureuse perte.

C’est pourquoi, le directeur départemental de la culture de l’Ouémé Félicien M. Hounkanrin a adressé un message aux artistes et acteurs culturels béninois et consommateurs de la musique béninoise. Ainsi, au nom du ministre de la culture Oswald Homeky, il a exprimé sa compassion et ses mots de consolation à la famille du défunt. Pour lui, c’est un baobab qui est tombé laissant toute une communauté éprouvée par une si brusque séparation. A en croire ses propos, un artiste ne meurt jamais parce que sa voix et ses rythmes sont toujours là pour servir de vecteur au développement. » A tous et à toutes, bon courage! » a t-il souligné.

» Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle » dit-on. A cet effet, il est claire que le peuple béninois vient de perdre une grande richesse culturelle et artistique. Que son âme repose en paix!