Bénin: Candide Azannaï clarifie le sens que revêt la journée du 04 mai 2015

La grande salle de Conférence de l’hôtel Azalaï a abrité le troisième anniversaire de l’échec de la supposée tentative d’enlèvement du Président du parti Restaurer l’Espoir (RE), Candide Azannaï, le 04 mai 2015. Les jeunes, tous habillés aux couleurs du parti, ont massivement répondu à l’appel de leur leader charismatique. Que revêt cette journée du 04 mai?

« Jeunesse et défis du développement : s’insurger contre le complot du désert de compétence ». C’est le thème retenu dans le cadre de la célébration de l’an 3 de cet événement qui a failli basculer le pays dans la guerre civile et le chaos. Selon le Secrétaire national à la jeunesse du parti, cette journée du 04 mai 2015 ne saurait considérer comme une journée de vandalisme. C’est une « journée de réaction contre l’arbitraire et plus simplement la journée des braves résistants », a expliqué Thierry Quenum avant de poursuivre que cet élan de la jeunesse béninoise doit être préservé, entretenu, renforcé.

Pour le parti, la jeunesse est un outil de développement qui a besoin de la formation afin de relever les défis de son temps. Mieux, selon lui, les beninois en général et les jeunes en particulier sont bel et bien compétents pour contribuer au développement de leur pays. Il rejette donc la thèse selon laquelle le Bénin serait aujourd’hui un désert de compétences. D’où l’importance du thème choisi. Deux grandes activités ont marqué cette céremonie.

D’une part, les participants ont droit à une présentation du site web du parti. D’autre part, les jeunes du parti ont bénéficié d’une formation sur les techniques liées à la participation de la vie politique. C’est le discours du Président du parti, Candide Azannaï qui a sonné le glas de la céremonie.