Bénin : Boni Yayi lance officiellement l’Ecole du Parti FCBE

Annoncée depuis quelques jours, elle est effective depuis quelques minutes. Les activités de l’Ecole du Parti Forces Cauris Pour un Bénin Émergent (FCBE) ont été lancé ce samedi 26 mai 2018 à Abomey-Calavi sous l’égide du président d’honneur du parti, l’ancein président de la République Thomas Boni Yayi.

En présence des militants, sympathisants et des cadres du Parti, Boni Yayi a donné le top pour le démarrage des activités de l’Ecole. La création de l’Ecole du Parti FCBE s’inscrit dans le respect des exigences du deuxième congrès des « cauris » à Parakou. L’objectif visé par le Bureau Exécutif et le Président d’honneur, c’est d’offrir aux militants du parti un cadre de formation en pratique politique, afin d’aboutir à des militants actifs dynamiques vigilants et disciplinés.

Le Bureau Exécutif est convaincu que cette école contribuera efficacement à l’enracinement de la démocratie et à la mise en place d’une relève capable d’assumer et de de défendre les couleurs du parti FCBE. Il faut noter que le parti FCBE n’est pas la première force politique qui se dote d’une telle école. Avant lui, il y a eu par exemple La Nouvelle Conscience du ministre Irénée Koupaki et l’Ecole du PRD d’Adrien Houngbédji.