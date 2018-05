Bénin : Augustin Ahouanvoébla va-t-il vraiment quitter le Prd ?

Le député de la 20è circonscription électorale est très avancé dans ses calculs politiques. Après avoir boudé la cérémonie de présentation de vœux entre le bureau politique national et les militants Prd tenue le samedi 27 janvier 2018 et son absence remarquée à la marche organisée par son parti d’origine en l’honneur du chef de l’Etat week-end écoulée, Augustin Ahouanvoébla reçoit l’onction d’un mouvement appelé Hindowa qui sera porté sur les fonts baptismaux ce samedi 05 mai 2018. Des signes avant-coureurs d’une rupture avec sa formation politique.

Manifestement les choses se précisent. Augustin Ahouanvoébla semble donner raison aux spéculations au sujet de son départ du parti de Me Adrien Houngbédji. L’homme pourrait, dans les tout prochains jours, faire ses adieux à ses amis de lutte. Pour preuves, vice-président du Prd jusqu’à la tenue du 4è congrès ordinaire le 1er et le 2 décembre 2017, le député s’est vu éjecter du bureau sans aucune forme de procès. Or, il nourrissait de sérieuses ambitions pour la présidence et multipliait les contacts, selon nos sources, avec les responsables à divers niveaux et les structures de base.

Toute chose qu’il pourrait considérer comme un mépris ou du moins une trahison. Il a multiplié indirectement plusieurs actions pour exprimer son état d’âme. Augustin Ahouanvoébla a gardé le silence, mais visiblement, on sentait que l’homme n’était plus en phase avec son parti, le PRD.

Il était aussi absent à la marche de soutien au chef de l’Etat initiée par le Prd à Porto-Novo alors qu’il était bel et bien présent sur le territoire et aperçu dans la matinée du même samedi. Tout ceci vient corroborer avec les spéculations quant à son départ du parti qui lui a permis une telle ascension politique.

Va-t-il continuer par garder le suspense sur son appartenance ou non au PRD ou bien, fera-t-il officiellement une déclaration de démission ?

On attend le samedi prochain pour mieux comprendre. Il est à signaler que Augustin Ahouanvoébla est le président du groupe parlementaire PRD et a également été président du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) sans occulter son passage à la tête de la Fédération béninoise de football (FBF).