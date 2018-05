Bénin – ARCH : la phase pilote du projet dès le dernier trimestre 2018

Face aux députés ce lundi 14 mai 2018, la ministre des affaires sociales et de la microfinance, Bintou Chabi Adam Taro a présenté le document conceptuel du projet « Assurance pour le renforcement du capital humain » (ARCH) qui, va entrer dans sa phase pilote dans le dernier trimestre de l’année 2018.

« L’état des lieux en matière de protection sociale dans notre pays est très critique pour les acteurs du secteur informel qui représentent 94,3% de la population active pour une contribution au produit intérieur brut (PIB) estimé à environ 68% », ce sont-là les propos introductifs de la ministre en charge des affaires sociales et de la microfinance devant les députés présents pour la circonstance. Bintou Chabi Adam Taro a fait remarquer qu’aucun mécanisme de protection sociale d’envergure et véritablement opérationnel n’est en place pour la cible composée d’un nombre élevé de personnes démunies qui accèdent difficilement aux services sociaux de base.

Dans le domaine de la couverture des risques sanitaires, les mécanismes de prise en charge du risque maladie dont dispose le Bénin ne fonctionnement pas en synergie et enregistrent des résultats mitigés. De plus, le recensement général des entreprises effectué en 2010 indique que plus de 98% des entreprises évoluent dans le secteur informel et ont un accès très limité au financement par des banques. Aussi, sur le plan de la retraite, existe-t-il une grande inégalité de chance d’accès entre les travailleurs du secteur formel et ceux de l’informel.

Et c’est en réponse à ces constats que le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie intégrée et plus inclusive d’extension de la protection sociale pour améliorer le bien-être des populations. Cette stratégie est mise en œuvre à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH) qui est un paquet de quatre services à savoir : l’assurance maladie, la formation, l’accès au crédit et l’assurance retraite. Ce vaste projet va entrer dans sa phase active dans le dernier trimestre de l’année en cours.