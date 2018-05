Bénin – Après la grève : élèves et parents mis devant leurs responsabilités

Après plus de quatre mois de grève, les enseignants du primaire et du secondaire ont repris le chemin des classes depuis quelques jours. Les élèves abandonnés à eux-mêmes pendant tous ce temps sont désormais contraints à suivre le rythme imposé par leurs enseignants. Cette période s’annonce inévitablement pénible et nécessite que élèves et les parents prennent des dispositions appropriées pour la traverser avec succès.

Fulgence Ahouangonou, coach en leadership parental invité de l’émission « Educ’Action » de radio Ado Fm a apporté des propositions à l’endroit des élèves et de leurs parents pour une année scolaire réussie, en dépit des débrayages. A l’endroit des apprenants, l’invité lance un message de prise de conscience. Pour lui, les élèves doivent se reprendre et savoir que la grève et terminée et le temps qui reste pour finir l’année est court. Ce qui nécessite la concentration des apprenants et l’attention des parents.

A l’en croire, les parents d’élèves ont un rôle bien précis dans l’accompagnement de leurs enfants en ces temps de reprise spéciale des cours. « Il faille qu’ils se rapprochent plus de leurs enfants et éloignent d’eux toute chose qui pourrait leur faire perdre du temps », a-t-il précisé.