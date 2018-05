Bénin – Affaire cocaïne : deux témoins sous menace absents au procès à la CADHC

L’homme d’affaires Sébastien Ajavon n’a pas définitivement fini avec l’affaire « 18 kg de cocaïne pure » découvert dans l’un des container en destination de sa Société Cajaf Comon.

Malgré sa libération au bénéfice de doute, Sébastien Ajavon compte laver son honneur et refaire son image aux yeux de ses partenaires d’affaires. C’est pourquoi il a traduit l’Etat béninois devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Citoyens (CADHC) et réclame à ce dernier une somme estimée à 550 milliards de francs cfa pour dommage et intérêts.

Le procès a été ouvert ce mercredi 09 mai 2018 à Arusha en Tanzanie, en présence des avocats de l’homme d’affaires et ceux de l’Etat béninois. Sauf que, deux des trois témoins qui devraient témoigner à la barre ont brillé par leur absence. Selon l’information relayée par VOA et AFP, les deux témoins absents auraient déclaré dans un procès-verbal qu’a pu se procurer l’AFP, qu’ils ont reçu des menaces.

Cette situation n’a pas pour autant empêché la tenue du procès. Néanmoins, le juge estime qu’il n’est possible à l’étape actuelle de donner une date de délibération puisqu’il y a encore de pièces à verser de parts et d’autres dans le dossier. Il accorde à cet effet, 15 jours à l’Etat défendeur pour apporter des réponses aux questions des requérants ou soumettre leur plaidoirie par l’écrit et 30 jours pour communiquer des pièces car les conseils de l’Etat béninois se sont plaints du fait que c’est une fois à Arusha qu’ils ont eu connaissance de nouvelles pièces dans le dossier et qu’ils n’ont pas suffisamment le temps pour préparer leur défense face à ces éléments nouveaux.

Retour sur les faits

L’affaire « 18 kg de cocaïne pure » remonte en octobre 2016, précisément le vendredi 28 octobre 2016 où Sébastien Ajavon a été interpellé par la compagnie de gendarmerie maritime du Port de Cotonou, alors qu’il animait un point de presse sur la découverte de cocaïne dans un container destiné à sa Société Cajaf Comon. Selon les sources sécuritaires, les 18 kg de cocaïne avoisinent un montant de 9 milliards.

Après son interpellation, il sera conduit à la brigade maritime en compagnie de trois de ses employés. Quelques heures après, le véhicule transportant les mis en cause pris la direction de l’Office spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue (Ocertid). Contre toute attente, les responsables de l’Office refuse d’auditionner Sébastien Ajavon et ses employés au motif qu’ils n’ont pas été associé à l’opération de saisie de la cocaïne. Le convoi rebrousse chemin et atterri cette fois-ci à la direction régionale de la gendarmerie, où les mis en cause ont été gardés toute la nuit.

C’était le début d’une garde à vue qui, a finalement, a duré huit jours. Le tribunal a fait l’option d’une comparution immédiate au cours de laquelle, l’homme d’affaire a été libéré au bénéfice de doute. Sébastien Ajavon a nié toute implication dans une affaire de trafic de drogue. Il a plaidé non coupable et dénoncé un complot politique contre sa personne.

Sébastien Ajavon au-delà des affaires

Pour rappel, l’homme a fait son entrée dans l’univers politique suite à sa participation aux élections présidentielles de 2016 où il est arrivé troisième derrière l’actuel Président de la République. Au second tour des élections, il s’est allié au candidat Patrice Talon, ce qui a été sans doute d’un poids considérable dans la victoire de ce dernier. Mais, à la grande surprise de tous, le divorce entre les deux hommes est intervenu quelques mois après l’investiture de Patrice Talon.

A en croire, Sébastien Ajavon ce divorce est le fruit du non respect de l’accord politique établi par le Président Patrice Talon. Il a donc choisi de lui tourner dos pour s’inscrire officiellement dans l’opposition. Depuis quelques semaines, les activités politique de l’homme sont devenus formelles par le biais du parti USL dont il est le Président d’honneur.

Il y a quelques années Sébastien Ajavon annonçait son dégoût pour la politique; mais aujourd’hui il est un homme influent du milieu. Pour une première participation aux élections présidentielles, il se retrouve en troisième position devant des habitués de la chose.