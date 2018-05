Bénin – Affaire Cnss : Laurent Metongnon encore loin du bout du tunnel

Laurent Metongnon et les autres accusé dans l’affaire Cnss retournent pour une énième fois en prison sans être fixés sur leurs sorts. Plusieurs fois reporté pour diverses raisons, le procès des mis en cause a repris ce mardi 08 mai 2018, mais malheureusement, il a été interrompu comme les fois passées. Laurent Metongon et ses co-accusés devront attendre jusqu’au 29 mai 2018 pour savoir s’ils seront condamnés ou innocentés.

Accusé d’avoir perçu des rétros commissions dans cette affaire de placement hasardeux à la Bibe, Laurent Mètongnon, selon le procureur Gilbert Togbonnon, risque cinq (05) à dix (10) ans de prison et d’une amende qui ne peut être inférieure à un million (1.000.000) de francs cfa conformément au disposition de l’article 40 alinéa 1 et 53 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011, portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin.