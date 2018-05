Bénin – Affaire Atao : les clarifications du ministre Joseph Djogbenou

Au cours de la présentation du compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 02 mai 2018, le ministre de la justice et de la législation s’est prononcé sur le sujet qui défraie actuellement l’actualité. Il s’agit de l’affaire dite de « faux médicaments » dans lequel est impliqué le député Atao Hinnouho.

Selon les explications du ministre Joseph Djogbenou, il n’est pas normal que des officiers de police tentent de mettre la main sur le député qui est apparu au tribunal ce vendredi 27 avril 2018 après plus quatre mois passés en cachette. Il a fait savoir que l’honorable Atao Hinnouho avait donné l’opportunité au juge de requerir un mandat d’arrêt contre lui dans son option de ne pas se présenter au début de l’affaire.

Ainsi donc, le député de la 15ème circonscription était sous mandat d’arrêt dans le cadre de la poursuite de la procédure judiciaire au niveau du juge d’instruction. Pour Joseph Djogbenou, le mandat d’arrêt est une contrainte que le procureur de la République et les forces de sécurité exécutent. C’est donc normal que des officiers de la police judiciaire, à la vue du député Atao Hinnouho aient cherché à l’arrêter; ceci dans le seul but de mettre en exécution le mandat d’arrêt.

En ce qui concerne la bastonnade dont aurait été victime le député de la part des forces de l’ordre, le ministre rassure que des dispositions seront prises pour punir les auteurs si les allégations de l’avocat et de son client sont confirmées.

« La clarification que je voudrais faire au nom du gouvernement, est de dire que tout ce qui sera fait pour que la vérité soit connue des juridictions, pour que les sanctions appropriées, si cela est avéré soient appliquées, pour que les responsabilités diverses soient situées et que les personnes qui sont responsables de ce que vous savez puissent en courir les peines conséquentes, le gouvernement fera cela. Le gouvernement fera en sorte que la justice va se déployer », a-t-il rassuré.

Contrairement à ce qui est distillé dans l’opinion publique, le gouvernement n’est nullement dans un acharnement politique. C’est ce que tente de faire comprendre le ministre Joseph Djogbenou qui, rappelle l’objectif visé par l’Etat dans ce dossier de lutte contre les « faux médicaments ». « ce que recherche le gouvernement c’est la considération que l’on devrait avoir pour ces millions de béninois qui ont consommé des produits dont personne ne conteste plus le caractère faux, ce sont des personnes qui ont souffert de maladies et qui n’ont aucune ressource pour se protéger et se faire rendre justice. Ce que recherche le gouvernement, c’est que cela ne se reproduise plus. », a-t-il fait savoir.

Pour finir, il a précisé que le gouvernement reste attentif à l’action judiciaire dans le cadre de ce dossier dite de « faux médicaments ». Aux dernières nouvelles, le principal mis en cause dans ce dossier est toujours hospitalisé au service psychiatrique du Cnhu sous une forte surveillance des forces de l’ordre.