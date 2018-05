Bénin : Abake Assongba à l’initiative d’une polyclinique internationale à Akassato

La première pierre de la plus grande polyclinique du Bénin a été posée par Abake’s Foundation dans l’arrondissement d’Akassato ; commune d’Abomey-Calavi le lundi 21 février 2011. Il s’agit d’un projet d’ Abake’s Foundation dont la concrétisation mettra un terme aux évacuations sanitaires intempestives au Bénin.

Évalué à un prix global de plus de 28 Milliards de francs CFA soit environ 43 million d’euros et 52 millions et demi de dollars Américain, ce centre sanitaire sera érigé sur une superficie d’un hectare.Comme annoncé, ce chef d’œuvre de Abake’s Foundation répondra aux besoins d’une structure sanitaire de qualité ayant les mêmes compétences et respectant les mesures d’hygiène et de propreté que les cliniques européennes. C’est pourquoi, érigé sur une superficie de 10.000 mètres carrés, le bâtiment de la plus grande polyclinique du Bénin a pour capacité : 150 chambres d’hospitalisation, 300 lits d’hospitalisation et de soins intensifs, un centre de radiologie et de scanner, une unité des explorations fonctionnelles, un laboratoire complet d’analyse médicale qui disposera des prestations en biochimie, hématologie, sérologie immunologie, hémostase, bactériologie, parasitologie, endocrinologie et bien d’autres services.

Plus de 300 jeunes béninois employés…

La plus grande polyclinique internationale du Bénin implantée à Akassato dans la commune d’Abomey Calavi par Abake’s Foundation est une source d’emploi a la jeunesse béninoise et pour particulièrement pour ceux diplômés des facultés et écoles nationales de médecine. Pour ce faire, Abake’s Foundation aura à employer plus de 300 personnes vivant sur le territoire national. Pour les dirigeants sous régionaux de cette fondation, tout sera mis en oeuvre afin que les meilleurs médecins béninois travaillant en Europe rentrent au pays pour exercer pleinement leur métier tout en servant la nation béninoise, au terme de la réalisation de cet ambitieux projet de développement pour le Bénin.

Née en Afrique de l’Ouest, Abake Assongba De Rosa, fondatrice de Abake’s Foundation est une citoyenne du monde avec une compréhension aiguë de la façon dont le monde fonctionne ensemble. En créant la fondation, son objectif est d’aider les enfants pauvres en Afrique en initiant des micro-prêts aux femmes, ainsi que des bourses d’études et des subventions agricoles localisées. A ce titre, Dame De Rosa entend étendre la portée de la fondations aux États-Unis et aux nombreux enfants chez qui le besoin se fait sentir.