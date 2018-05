Bénin : 20 étrangers obtiennent la nationalité béninoise

A la faveur d’une cérémonie solennelle le 26 mai 2018 à Cotonou, 20 étrangers (africains et européens) ont reçu des mains du ministre de la Justice et de la législation, représentant le ministre des Affaires étrangères ; et du ministre de l’Intérieur, des documents officiels qui font d’eux des béninois à part entière.

La Constitution de la République du Bénin, le Code des personnes et de la famille, et ainsi que plusieurs autres documents ont été remis à ces étrangers qui ont sollicité et obtenu la nationalité béninoise. « A partir de maintenant, vous n’est plus des étrangers vivants au Bénin. Vous êtes des béninois à part entière », a déclaré Sacca Lafia, le ministre béninois de l’Intérieur, aux nouveaux citoyens béninois.

A Lire aussi : West Africa Leaks : Erévan Bénin, un hypermarché aux ramifications offshores

« Notre Nation vous offre ce qu’elle a de plus cher : son ambition d’être solide, son ambition d’être soudée. Notre Etat vous offre ce qu’il a de plus grand : la démocratie, l’Etat de droit. (…) L’Etat du Bénin est un Etat d’avenir, une nation en construction et nous sommes heureux de partager avec vous cette volonté de construire », a adressé Joseph Djogbénou, garde des Sceaux, ministre de la justice, aux naturalisés.

Connu pour sa stabilité politique et sociale, le Bénin est une terre d’hospitalité activement convoitée par les citoyens d’autres pays. Entre 2016 et 2018, plus de 500 étrangers ont demandé à obtenir la nationalité béninoise. Mais à en croire les autorités béninoises, leur naturalisation se fera vague après vague.