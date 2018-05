Au cœur du scandale Facebook, Cambridge Analytica ferme ses portes

Cambridge Analytica, l’entreprise au centre d’une controverse sur l’utilisation abusive de données privées sur Facebook, ferme ses portes. Selon une déclaration sur son site Internet, Cambridge Analytica et sa filiale britannique, SCL Group, doivent être fermées. Il a également entamé des procédures d’insolvabilité aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Dans la déclaration, le cabinet a nié avoir commis des actes répréhensibles, affirmant qu’il « a fait l’objet de nombreuses accusations sans fondement et, malgré les efforts de la société pour corriger le dossier, a été vilipendé pour des activités non seulement légales, mais largement acceptées de la publicité en ligne dans les domaines politique et commercial. «

Il a déclaré qu’il avait « la confiance inébranlable que ses employés ont agi de façon éthique et légale » et a accusé « le siège de la couverture médiatique » d’avoir chassé « pratiquement tous les clients et fournisseurs de la Société ».

La fermeture est effective depuis mercredi et les employés ont reçu l’ordre de remettre leurs ordinateurs. Cambridge Analytica a pris de l’importance en mars quand il a été révélé que les données personnelles d’environ 50 millions d’Américains et au moins un million de Britanniques avaient été recueillies sur Facebook et transmises à l’entreprise de données.

Les données ont été recueillies à partir d’une application de la personnalité développée par Aleksandr Kogan, chercheur à l’Université de Cambridge.