Ambassade des États-Unis à Jérusalem : au moins 52 Palestiniens tués à Gaza

Les États-Unis ont ouvert ce lundi leur ambassade à Jérusalem. Un événement symbolique qui a provoqué la colère des Palestiniens, qui manifestent en nombre, notamment sur la bande de Gaza, à la frontière avec Israël. Plusieurs dizaines de morts sont déjà à déplorer, faisant de cette journée la plus meurtrière depuis 2014.

Plus de 35 000 manifestants s’étaient pressés ce lundi matin aux frontières entre Israël et les territoires palestiniens pour protester contre ce transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem. Alors que des petits groupes ont tenté de s’attaquer à la barrière de sécurité lourdement gardée par l’armée israélienne, les soldats ont riposté aux jets de pierre par des tirs à balles réelles. Le bilan de ces heurts ne cesse de s’alourdir, tandis que les festivités s’achèvent à l’ambassade.

52 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza ce lundi. D’après l’ambassadeur palestinien à l’ONU, huit enfants de moins de 16 ans se trouvent parmi les victimes et plus de 2.200 Palestiniens ont également été blessés.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est répandu ce lundi en marques de gratitude envers le président Donald Trump, qui selon lui a « écrit l’Histoire » en transférant l’ambassade des Etats-Unis en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem.

"Today, the embassy of the most powerful nation on Earth, our greatest ally, opened here!" @netanyahu says to #embassy inauguration ceremony in #Jerusalem pic.twitter.com/9NrA9PGPFT

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 14, 2018