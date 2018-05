Afrique du Sud : La maire du Cap limogée de son poste par son parti

Les relations entre Mme de Lille, qui dirigeait la municipalité depuis 2011, et la DA étaient exécrables depuis plus d’un an.nPlusieurs hauts responsables de cette ville, très prisée des touristes, sont soupçonnés de mauvaise gestion et son ex-maire de « grossière faute professionnelle » et « d’avoir manqué à son devoir », a expliqué le parti mardi.

We have a commitment to deal with maladministration & misconduct. No matter who is implicated.

Our priority now is to restore stability to City govt so that we can continue to provide excellent and responsive services to the people of the City. #deLillehttps://t.co/pHjM9w0Yxp

