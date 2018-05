Affaire cocaïne pure : la CADHC se penche sur le dossier de 250 Milliards exigés par Ajavon

Le président du parti union sociale libérale, Sébastien Germain Ajavon ne démord pas face à la sulfureuse affaire de cocaîne qui serait retrouvé dans l’un des conteneurs destinés à Cajaf Comon, une société dont il était l’administrateur général.

En effet, face aux préjudices qu’il prétend avoir subi dans cette affaire, cet opérateur économique devenu homme politique a porté plainte contre l’Etat béninois devant la cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Dans sa requête devant cette juridiction africaine, le président Sébastien Ajavon a exigé un dédommagement d’une valeur de 250 Milliards de Fcfa au Bénin pour préjudice subi.

La cour africaine des droits de l’homme et des citoyens se penche actuellement sur le dossier pour se prononcer sur la requête de celui qui est venu en troisième position lors de l’élection présidentielle de Mars 2016. Il est assisté dans le dossier par Me Marc Bensimhon, Me Julien Bensimhon, Me Issiaka Moustapha et Me Yaya Pognon.

L’Etat béninois est représenté par Me Cyrille Yaovi Djikui, Me Elie Vlavonou Kponou et Me Charles Badou.

Nous vous reviendrons pour de plus amples informations sur ce dossier que nous suivons pour vous.