Accusé de violences, le procureur de l’Etat de New York démissionne.

Le procureur de l’Etat de New York, Éric Schneiderman a annoncé ce lundi 07 Mai sa démission, quelques heures seulement après la publication de plusieurs témoignages d’anciennes compagnes l’accusant de violences et de menaces, ce qu’il réfute, a rapporté l’AFP.

Éric Schneiderman a estimé que ces allégations, si elles ne sont pas liées à ses activités professionnelles, « (l)’empêcheraient de diriger le bureau (du procureur) en cette période critique », et a annoncé sa démission, qui prendra effet mardi soir.

C’est un coup de théâtre pour ce procureur démocrate, grand opposant à Donald Trump, qui s’était érigé en relais judiciaire du mouvement #MeToo, contre le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel, né de l’affaire Weinstein.

Ses services s’étaient même impliqués directement dans le processus de reprise de la Weinstein Company, le studio du producteur déchu Harvey Weinstein, accusé de harcèlement et d’agression sexuelle par plus de cent femmes. Ils avaient fait dérailler un projet de reprise qu’ils jugeaient insuffisamment favorable aux victimes présumées d’Harvey Weinstein, le studio finissant par déposer le bilan.

Dans un article publié lundi sur le site de l’hebdomadaire The New Yorker, deux femmes ont témoigné à visage découvert contre Eric Schneiderman, tandis que deux autres évoquent des faits présumés sous couvert d’anonymat.

Three hours after the publication of this story, Eric Schneiderman resigned from his position. https://t.co/JQtWo4h3no https://t.co/16BNr8bvdi

