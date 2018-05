L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé en 1993, le 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse en réponse à l’appel de journalistes ghanéens qui, en 1991, ont proclamé la Déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l’indépendance des médias.

Placé sous le thème : « Médias, justice et état de droit : les contrepoids du pouvoir », l’édition 2018 de la Journée mondiale de la liberté de la presse permettra, comme tous les ans, de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse ; d’évaluer la liberté de la presse à travers le monde ; de défendre l’indépendance des médias ; et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession.

Particulièrement, l’édition 2018 de la Journée mondiale de la liberté de la presse portera sur des questions des médias et de la transparence du processus politique, de l’indépendance du système judiciaire et de ses connaissances en matière de médias, et de la responsabilité des institutions de l’État vis-à-vis du public. La journée sera aussi l’occasion d’examiner les défis actuels de la liberté de la presse en ligne.

Dans son message, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, a demandé aux gouvernements de faire davantage pour que la liberté de la presse soit respectée et les journalistes protégés. « En soutenant la liberté de la presse, nous défendons notre droit à la vérité », a-t-il déclaré.

Promoting a free press is standing up for our right to truth. On #WorldPressFreedomDay, I call for the protection of journalists and the strengthening of press freedom. https://t.co/xy1b9ZE0CL pic.twitter.com/AhMrGbLYiV

— António Guterres (@antonioguterres) May 2, 2018