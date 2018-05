15e Tour cycliste international du Bénin : les burkinabé dominent 

La première étape du tour cycliste international du Bénin a été remportée par Yarbanga Salifou du Burkina Faso (maillot jaune Castel Beer ) . Le premier béninois est arrivé dans le top 16.

Longue de 126 kilomètres, la première étape entre Tanguieta et Djougou a été stratégiquement dominée par le pays des hommes intègre. Moins de cinq Km après le départ, un peloton de cinq coureurs dont quatre burkinabé et un Nigérian se sont départis du lot de 48 cyclistes lancés.

Ils vont donc dominer la course jusqu’à 15 Km. Ce fut le moment choisi par l’heureux maillot jaune du jour pour lancer l’échappée. Personne ne l’arrêtera jusqu’à la ligne d’arrivée.

« Je suis très content. C’est la première fois, j’ai remporté le maillot jaune. J’avais remporté des étapes. Ce n’était pas facile cet échappé.« , a dit à show le maillot jaune Salifou.

Pour Abdel Aziz Nikiema vainqueur en 2017, venu 6e lors de cette première étape, ce résultat a été le fruit d’une stratégie. « Je suis le champion en titre, tout le monde avait l’œil sur moi, donc la stratégie est de mettre des gens en attaque. Il y avait d’ailleurs quatre devant. On a essayé de les trahir avec ces quatre personnes devant. J’ai essayé d’être dedans, mais j’ai eu une panne mécanique. L’objectif est atteint ( le maillot jaune), il ne reste qu’à conserver le maillot et essayer de gagner les étapes suivantes. »

Les béninois victimes de plusieurs crevaisons se sont contentés de gérer la course. » La 1ère étape a été un peu compliquée pour les béninois. Parce qu’on a eu assez de crevaisons. C’est ce qui justifie mon absence dans l’échappé. Dès mon retour, j’avais déjà quatre minutes de retard. Il la route et on a encore de vélo dans les jambes » a fait savoir Eric Ahoudjinou, premier béninois au classement général. Ce dernier a promis tout donné pour que le Bénin s’en sorte avec une étape si possible.

Voir les récompenses

Ce mercredi 09 mai aura lieu la 2e étape 128 Km entre Djougou et Parakou (la plus longue)

Voici le top 3 de l’étape I

1er -Yarbane Salifou

2e -Ilboudo Harouna

3e- Bikienga Saffo