15e Tour cycliste du Benin : un podium final 100% burkinabé

Le burkinabé Yarbanga Salifou a remporté la 15e étape du Tour cycliste international en étant le meilleur coureur au classement général au temps. La 6e et dernière étape a connu la victoire de son compatriote Bikienga Salfo ce dimanche 13 mai sur le boulevard des armées à Cotonou. Le Burkina Faso a conclu donc en beauté son tour, en remportant toutes les étapes. Et dominant quatre fois le podium. Le pays des hommes intègres a vu tous ses coureurs dans le top 7 au classement général au temps.

L’Ivoirien Bassirou Konté, a fini 3e de cette 6e étape et 16e au classement général. Adama Yossi, son coéquipier, a été élu plus combatif de cette 6e étape. « L’épreuve aura été très animée du début à la fin avec le bon comportement de toutes les équipes présentes. « , nous a confié la commission technique du tour. « Je suis très content pour moi, l’équipe et le staff burkinabé. Que Dieu bénisse le Bénin et le tour du Bénin. », a dit le vainqueur Yarbanga. Ce dernier a précisé que ce résultat est le fruit du travail et de l’expérience.

Le premier béninois au terme de cette ultime étape est Abdoul Bashiki 7e, Eric Ahouandjinou est le deuxième (10e) et Augustin a fini 13e en position de troisième béninois. Tandis qu’au classement général du tour, Eric Ahouandjinou est le 1er béninois (17e), suivi de Abdoul Bashiki (18e), Emmanuel Sagbo (22e), Augustin Acakpo (25e), Arnaud Touitouiga (26e), Jacques Hounsa (27e) et Robert Kponha (34e/45) pour ne citer que ceux-là. Le Bénin a une fois encore évité la dernière position qui est revenu au togolais Panawé Dedema.

« Je suis très fier des résultats des béninois. Parce qu’avant on abandonnait déjà à la 2e étape. Et là celui qui a abandonné a cassé une clavicule. Ils ont animé les courses, ils ont attaqué, ils ont dérangé les autres coureurs. », a fait savoir Romuald Hazoumè président de la Fédération béninoise de Cyclisme. Ce dernier a précisé qu’en » travaillant bien, on gagnera. »

« Ce sont des impressions de joie, de satisfaction et de fierté. Fierté d’avoir contribué à la bonne organisation de cette 15e édition. Fierté d’avoir confirmé que quand on s’entend bien entre Ministère et Fédération, les performances sont au rendez-vous. Il y a un an, j’avais pris l’engagement d’accompagner cette discipline, de me joindre à la Fédération (béninoise de cyclisme Ndlr) pour mobiliser le sponsoring ce qui a été fait.« , a réagi Oswald Homéky, ministre du Tourisme de la culture et des sports.

Le patron des sports s’est dit fier de la performance des coureurs béninois et a salué les différents acteurs qui ont concouru à la bonne marche du tour. « Nous notons une belle performance de nos cyclistes et ça, c’est un événement capital.« , a-t-il fait comprendre.

Le patron des sports a profité de l’occasion pour saluer le comité d’organisation, la Fédération et les coureurs. Désormais, « il est important que les entreprises privées se joignent aux efforts de l’Etat.« , a lancé le ministre Homéky.L’homme a invité les autres entreprises à se joindre au gouvernement pour continuer de soutenir la Fédération (s).

« Nous sommes extrêmement ravis de cette organisation qui a été très professionnelle avec le support et le concours des autorités béninoises, de la société organisatrice et de la population (qui a répondu présent aujourd’hui Ndlr)« , a laissé entendre Sébastien Yves-Ménager, directeur général adjoint de la Sobebra.

Les trois premiers après l’étape 6

1-Bikienga Salfo BF

2-Bamogo Seydou BF

3-Konté Bassirou CI

Classement général, après les 6 étapes. On retient un podium burkinabé.

1er Salfo Yarbanga BF

2e Bamogo Seydou BF

3e -Bikienga Salfo BF

Tous les résultats

