15e Tour cycliste du Bénin: « au plan sanitaire …il y a pas eu de grandes lésions.. »

Après quatre étapes du Tour international du Bénin, lancé le mardi 08 mai dernier à Tanguiéta, le corps médical a été confronté à certains cas spécifiques lors des deux dernières étapes. Dieudonné Fambo, responsable santé du tour, nous a fait le bilan sanitaire des coureurs. Il ressort donc de l’entretien qu’il nous a accordé qu’il y a qu’un seul cas grave.

Entre Kilibo et Dassa lors de l’étape 3, on a vu des blessés qu’est ce qui s’est réellement passé ?

Il y a eu deux chutes. Un premier coureur qui a eu une égratignure que nous avions facilement géré. Le 2e malheureusement a eu un traumatisme au niveau de l’épaule. Après nous lui avions fait un bilan radiologique, nous avions noté une fracture du clavicule que nous sommes en train de prendre en charge déjà.

Ce coureur, pourra-t-il poursuivre la course ?

Avec une lésion fracturaire, il est hors course. Il n’a pas pu participer à cette 4e étape. C’est tout à faire normal, il sort de la course pour se soigner et se remettre rapidement pour les prochaines courses.

Alors parlant de la 4e étape, Abomey-Lokossa, on a constaté des chutes, rien de grave ?

Les chutes sont intervenues à l’arrivée, probablement parce que la voie n’était pas très bien dégagée. Les coureurs de l’avant ont voulu freiner et ils ont été percutés par ceux de l’arrière. Ça s’est passé juste après l’arrivée. Et donc nous avions enregistré deux cas. Heureusement, c’est des lésions mineurs, des parties molles que nous avions géré rapidement, ils sont déjà debout.

Que peut-on retenir de façon générale sur la santé des coureurs, ils étaient 48 au départ ?

48 au départ… Nous avions eu une défection à la 2e étape. Parce qu’il avait un souci de santé avec un coureur que nous avions récupéré et pris en charge. Il y a eu cette 2e chute avec fracture de clavicule qui est aussi sorti pour se prendre en charge. Et après, ce sont les chutes avec lésions mineurs. Tout le reste, je crois qu’ils sont encore capables de se prendre en charge. Au plan sanitaire le bilan, il n’est pas mal, il y a pas eu de grande lésion, sauf le cas précité… merci .